Эксперт рассказал, чем опасен открытый Зеленским Чернобыль для всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об открытии чернобыльской зоны отчуждения и создании «зеленого коридора» в нее для туристов. По его словам, это должна быть «земля свободы» без коррупции и глупых запретов. Но Владимир Губарев, первый журналист, оказавшийся на месте чернобыльской аварии 26 апреля 1986 года, объяснил, почему планы Зеленского не сбудутся.

В среду Зеленский приехал на Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы принять участие в церемонии передачи нового безопасного конфайнмента. Президент Украины сообщил о подписании указа, который, по его словам, превратит Чернобыльскую зону отчуждения в одну из «точек роста для новой Украины», «научный и будущий туристический магнит».

«Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины, без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — сказал Зеленский.

Однако писатель и журналист Владимир Губарев, автор пьесы «Саркофаг», которая была поставлена в 56 театрах мира и имела огромный успех, в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что желание Зеленского побороть коррупцию, образовавшуюся в сфере туризма в Чернобыль, похвально.

«Там уже просто обнаглели. Пытаются получить деньги со всех, кто туда подъезжает. И частные фирмы, и представители органов власти. Я в последний раз ездил туда в декабре 2013 года. И попал туда только благодаря уважительному отношению ко мне со стороны бывшего директора ЧАЭС Игоря Грамоткина. Но требовалось еще и разрешение украинского министра ЧС, представляете? А вообще, в зоне отчуждения давно проложили туристические маршруты, и за счет этого огромное количество народу кормилось. Плюс там были неприкрытые спекуляции. И рыбу оттуда продавали, и металлолом. А еще там существовал совершенно жуткий черный рынок алкоголя. Паленой водки там производилось громадное количество и вывозилось из зоны. Поэтому, с одной стороны, это полезно, что зону откроют. Но другое дело, надо сохранять жесткий радиационный контроль», — сказал Владимир Губарев.

При этом эксперт выразил опасения, что в указе Зеленского не затрагивается вопрос радиоактивной свалки, которую стремятся сделать в зоне отчуждения западные страны.

«Западные страны хотят свозить свои радиоактивные отходы в Чернобыль и готовы платить за это большие деньги. Если Киев не откажется от этого, то это огромная беда для Украины. Не знаю, понимает ли это Зеленский и его окружение. Это опасность вообще для всей Европы. Потому что новый саркофаг, который сейчас сделан, защищает лишь от пыли, которая образуется при разрушении конструкций. Если первый саркофаг, который мы делали в 1986 году, закрыл всю грязь внутри радиоактивного блока, то этот саркофаг закрывает только от пыли, а главная задача не решена, то есть нет работы с ядерным топливом. То есть проблема не в том, что там будут ходить и смотреть люди, а в том, что делать с топливом, которое растеклось внутри», — объяснил Губарев.

Собеседник ФАН также раскритиковал решение поставить во главе ЧАЭС нового руководителя.

«Руководителем стал непрофессионал, а высококвалифицированного специалиста Грамоткина и его команду из Томска, которые проработали на ЧАЭС 30 лет и все там знают, убрали. Новые люди пришли, думая, что эксплуатация принесет деньги, и это может нанести вред. Но еще хуже, что Украина отказалась от контактов с российскими специалистами, перестала сотрудничать с нашими атомными институтами. Это гигантская ошибка. Нигде в мире нет таких специалистов, как наши, которые умеют бороться с атомными авариями. Фукусима отказалась от нашей помощи, и сейчас японцы кусают локти, потому что ничего не могут сделать с сильной утечкой в океан. Поэтому, прежде чем думать о туризме в зоне отчуждения, Зеленскому следовало бы позаботиться о том, чтобы наладить контакты с российскими специалистами в области атомной энергетики. Это не шутки. И переносить политику на Чернобыль — величайшая глупость. Это проблема не только Украины, но и России, и всего мира», — подчеркнул Владимир Губарев.

Ранее о решении Зеленского открыть зону отчуждения для массового туризма высказался глава «Союза Чернобыль» Вячеслав Гришин.