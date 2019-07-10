Зеленский открыл Чернобыль для туристов. События дня. ФАН-ТВ

Инициативы ФСИН
Беременных, женщин с детьми до трех лет, которые совершили преступление, не будут заключать под стражу. Альтернатива — домашний арест. Такое предложение подготовили в Федеральной службе исполнения наказаний России и Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Это одна из мер, которая должна улучшить условия содержания в российских СИЗО. Еще в прошлом году президент страны Владимир Путин поручил продумать все до мелочей. Чтобы содержание в российских тюрьмах соответствовало европейским требованиям. Одна из инициатив — не принимать арестантов в переполненные изоляторы. Есть и решение — перевод из СИЗО одного региона в другой. Как нам рассказал председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов:
«Условия содержания у нас определены четко: не менее четырех квадратных метров на человека. В целом, по стране ситуация спокойная — более пяти квадратных метров. <…> Не могут содержаться вместе лица, которые проходят по одному делу; впервые заключенные и уже бывавшие за решеткой. <…> Этот принцип сепарации правильный, но он приводит к тому, что в одних камерах просторно, а другие — переполнены», — отмечает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
Больше 460 тысяч осужденных — в начале года отбывали наказание в исправительных колониях страны. За последние 10 лет количество преступников в России сократилась практически на четверть миллиона. Но это не значит, что ситуация с переполненными и просторными камерами выровнялась. Если президент поддержит предложения, то они лягут в основу единого законопроекта.
Ответственность за создание помех медикам
Помешал медикам — стал преступником. Госдума ужесточает ответственность за создание помех работе врачей. Соответствующий законопроект депутаты приняли во втором чтении. Известны случаи, когда принципиальные водители мешают скорым вовремя добраться до пациентов. Один из таких случаев произошел два года назад в Петропавловске-Камчатском. Автоледи преградила дорогу скорой помощи. Долгое время она ждала, когда ее пропустят, а спутник водителя начал агрессивно реагировать на врачей. Когда медики добрались до пациента, то, увы, было уже поздно. Теперь, согласно новому закону, таких водителей ждет штраф до 5000 рублей. А еще — перспектива лишиться водительских прав на срок до одного года. А если у пациента скорой медицинской помощи резко ухудшилось здоровье, то автомобилист-виновник заплатит уже до 80 тысяч рублей. Предусмотрена и уголовная ответственность — лишение свободы до трех лет. Если пациент умер (увы, мы видим, бывает и такое), то помешавший медикам водитель сядет за решетку на четыре года.
«Любые ситуации, которые мы обсуждаем: когда останавливают машину скорой помощи, бьют по колесам ногами, плюют в машину — это за гранью понимания человеческого. Поэтому этому вопросу приходится уделять большее внимание, в том числе, в законодательной плоскости», — подчеркивает председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Пока законопроект не принят в окончательном чтении. Однако когда видите скорую, помните, что каждая секунда ее задержки может стоить человеческой жизни.
Чернобыль открыт для туристов
Чернобыль. Зона ознакомления. Владимир Зеленский открыл город для туристов. Он отметил, Чернобыль станет точкой роста и «символом свободы новой Украины — без коррупции и дурных запретов, с инвестициями и будущим». Такую высокопарную фразу он произнес во время ввода в эксплуатацию нового саркофага. Его строили больше 20 лет. Как пояснил президент, из зоны отчуждения всегда нелегально вывозили металлолом. Для этого туристам достаточно было подкупить местных силовиков. Теперь такого не будет. Чтобы люди не опасались за свое здоровье, в ближайшее время власти Украины планируют достроить новое временное хранилище для использованного ядерного топлива. Напомним, трагедия на Чернобыльской АЭС произошла в 1986 году. 26 апреля взорвался четвертый энергоблок станции. Весь город пришлось эвакуировать. После аварии над блоком построили саркофаг, который в последние годы постепенно разрушался.