Зеленский открыл Чернобыль для туристов. События дня. ФАН-ТВ

Инициативы ФСИН

Беременных, женщин с детьми до трех лет, которые совершили преступление, не будут заключать под стражу. Альтернатива — домашний арест. Такое предложение подготовили в Федеральной службе исполнения наказаний России и Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Это одна из мер, которая должна улучшить условия содержания в российских СИЗО. Еще в прошлом году президент страны Владимир Путин поручил продумать все до мелочей. Чтобы содержание в российских тюрьмах соответствовало европейским требованиям. Одна из инициатив — не принимать арестантов в переполненные изоляторы. Есть и решение — перевод из СИЗО одного региона в другой. Как нам рассказал председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов:

«Условия содержания у нас определены четко: не менее четырех квадратных метров на человека. В целом, по стране ситуация спокойная — более пяти квадратных метров. <…> Не могут содержаться вместе лица, которые проходят по одному делу; впервые заключенные и уже бывавшие за решеткой. <…> Этот принцип сепарации правильный, но он приводит к тому, что в одних камерах просторно, а другие — переполнены», — отмечает председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Больше 460 тысяч осужденных — в начале года отбывали наказание в исправительных колониях страны. За последние 10 лет количество преступников в России сократилась практически на четверть миллиона. Но это не значит, что ситуация с переполненными и просторными камерами выровнялась. Если президент поддержит предложения, то они лягут в основу единого законопроекта.