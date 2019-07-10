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Генсек ООН призвал поддержать страны Африки в борьбе с терроризмом

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Генсек ООН призвал поддержать страны Африки в борьбе с терроризмом

Найроби, 10 июля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в столице Кении на конференции по борьбе с терроризмом, призвал международное сообщество помочь Африке в ее борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба ООН.

Гутерреш обратил внимание на то, что террористическая угроза в Африке распространяется и дестабилизирует ситуацию в целых регионах. Поэтому «есть острая потребность» в том, чтобы международное сообщество поддержало страны Африки, входящие в ООН, для укрепления национального потенциала для борьбы с терроризмом.

Отметим, в середине июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что торговые войны на сырьевых рынках и протекционизм стали неотъемлемой частью политики некоторых стран, которые стремятся сохранить лидерство. Африканист Александр Зданевич объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, чем отличается подход РФ к сотрудничеству в Африке. По его словам, Медведев послал дипломатический сигнал африканским странам о готовности РФ к взаимовыгодному сотрудничеству в эпоху торговых войн.

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