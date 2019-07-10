Глава РЭО открыл новую линию Ивановского мусоросортировочного завода

Иваново, 10 июля. Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев принял участие в открытии новой линии Ивановскогого мусоросортировочного завода.

Денис Буцаев и глава региона Станислав Воскресенский осмотрели объекты переработки. Новая линия способна обработать 100 тысяч тонн отходов в год.

«Объекты производят очень хорошее впечатление, здесь заложено сочетание высокой эффективности технологических решений и инвестиций», — прокомментировал глава РЭО, его слова передает «360».

Он отметил, что это позволит реализовать поставленные задачи без повышения тарифа для населения. Общая мощность завода достигла 250 тысяч тонн мусора в год.

Оборудование вычленяет вредные компоненты из пластика, стекла, металлов. Технология снизит вредное воздействие бытовых отходов на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что РЭО и Минприроды России разработали поправки к закону об отходах. По словам Буцаева, есть возможность для снижения тарифов на вывоз мусора для населения.