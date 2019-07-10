В ДНР отреагировали на заявление Киева об обстреле колонны ВСУ с губернатором

Донецк, 10 июля. Заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин опроверг причастность ополчения к уничтожению автомобиля ВСУ в районе населенного пункта Гранитное, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила о гибели военнослужащего в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля КрАЗ в районе поселка Гранитное. При этом украинская сторона утверждает, что под обстрелом оказался грузовик из колонны, в которой передвигался председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Басурин отметил, что Народная милиция ДНР не имеет отношения к данному инциденту. Он также добавил, что в этом районе уже давно сохраняется спокойная обстановка и отсутствие обстрелов.

«Вообще ничего. В этом направлении, которое они указывают — там полная тишина. Стрельбы вообще никакой нет. Мы ее даже не отмечаем», — сказал Басурин в комментарии ФАН.

Напомним, весной 2014 года власти Украины объявили о начале военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Подразделения Вооруженных сил Украины регулярно наносят артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов республик Донбасса. 10 июля пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила о гибели ополченца в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. По данным ведомстве, в ночь на 10 июля ВСУ 22 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по прифронтовым районам ДНР 246 мин и снарядов. Кроме того, украинские силовики обстреляли село Веденское на юге Донецкой Народной Республики, в результате чего возник пожар, который уничтожил поле с урожаем пшеницы.