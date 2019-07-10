Открывающая ягодицами крышку бутылки Нюша взбудоражила поклонников

Москва, 10 июля. Российская певица Нюша взбудоражила поклонников, приняв участие в челлендже BottleCapChallenge, — исполнительница открыла крышку пластиковой бутылки ягодицами во время танца.

Участникам челленджа необходимо открыть крышку пластиковой бутылки ударом ногой, но Нюша решила пойти дальше и открутить крышку ягодицами.

В кадре три девушки крутят ягодицами, правда, видна только нижняя часть тела. Судя по всему, танцовщица в центре – Нюша, отметил «Пятый канал».

Опубликованное на странице в Instagram видео знаменитости никого не оставило равнодушным. Посмотрев размещенный звездой ролик, фанаты разделились на два лагеря. Одни осыпали кумира комплиментами и восхитились необычным исполнением челленджа.

«Твои танцы сводят нас с ума», — отметил пользователь yulya_smidth. «Довольно необычное исполнение челленджа», —добавил юзер с ником _flaverii_. «Уделала всех конечно. Лучшая», — оценил комментатор rena.avvv.

Другие фолловеры раскритиковали поступок 28-летней певицы и напомнили ей, что она не так давно она стала матерью.