Открывающая ягодицами крышку бутылки Нюша взбудоражила поклонников

Москва, 10 июля. Российская певица Нюша взбудоражила поклонников, приняв участие в челлендже BottleCapChallenge, — исполнительница открыла крышку пластиковой бутылки ягодицами во время танца.
Участникам челленджа необходимо открыть крышку пластиковой бутылки ударом ногой, но Нюша решила пойти дальше и открутить крышку ягодицами.
В кадре три девушки крутят ягодицами, правда, видна только нижняя часть тела. Судя по всему, танцовщица в центре – Нюша, отметил «Пятый канал».
Опубликованное на странице в Instagram видео знаменитости никого не оставило равнодушным. Посмотрев размещенный звездой ролик, фанаты разделились на два лагеря. Одни осыпали кумира комплиментами и восхитились необычным исполнением челленджа.
«Твои танцы сводят нас с ума», — отметил пользователь yulya_smidth.
«Довольно необычное исполнение челленджа», —добавил юзер с ником _flaverii_.
«Уделала всех конечно. Лучшая», — оценил комментатор rena.avvv.
Другие фолловеры раскритиковали поступок 28-летней певицы и напомнили ей, что она не так давно она стала матерью.
«Мамаша, успокойтесь», — осудил Нюшу пользователь tascha_brik.
«Нюшенька, моя хорошая, это не делает вас дорогой богемой», — раскритиковал певицу интернет-пользователь nuriiagalimova.
«Что с ней после родов? Она изменилась», — написал под постом певицы _affa_835_
«Извините, но всегда хочется спросить, что у женщин в голове, когда выкладывают такое? А тем более у матери. Нюша, ну зачем эта вульгарщина?» — возмутился diana.mmr.