Спецпосланник ООН остался доволен переговорами с главой МИД Сирии

Дамаск, 10 июля. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен остался доволен первым раундом переговоров, проведенных им в Дамаске.

«Встреча с вице-премьером и министром иностранных дел (МИД) Сирии Валидом Муаллемом была очень продуктивной, нам удалось достичь прогресса», — цитирует дипломата портал «Ан-Нашра».

Педерсен заявил, что о конкретных результатах его работы в Дамаске сможет сообщить после второго раунда переговоров с главой сирийского внешнеполитического ведомства.

Спецпосланник генсека ООН прибыл в Сирию из Бейрута накануне. Он выразил надежду на то, что в ходе встреч состоится конструктивный диалог по вопросу создания конституционного комитета. Орган, по его словам, «откроет дверь политическому процессу в Сирии».

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля боевиков террористических группировок. Основные силы запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 на территории государства были разбиты при содействии российских военных.

Вопрос урегулирования ситуации в Сирии решается на встречах в астанинском формате, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

О важности формирования органа, который займется выработкой конституционной реформы в Сирии, заявлял бывший спецпосланник ООН Стаффан де Мистура, его пост занял впоследствии Педерсен. В ООН отмечали необходимость включить в состав комитета представителей правительственных сил, оппозиции, сирийских экспертов, представителей гражданского общества страны, представителей племен и женщин.

1 Организация запрещена на территории РФ.