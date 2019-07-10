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Крыша жилого дома загорелась в Барнауле, эвакуированы 80 человек

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Крыша жилого дома загорелась в Барнауле, эвакуированы 80 человек

Барнаул, 10 июля. Пожар произошел в жилом доме в проезде Северный Власихинский в Барнауле, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Огонь охватил кровлю дома днем 10 июля, площадь возгорания составила около тысяч квадратных метров. Жильцов эвакуировали, на месте находятся оперативные службы.

Крыша жилого дома загорелась в Барнауле, эвакуированы 80 человек

По данным спасательного ведомства, из здания вывели 80 человек, пострадавших нет. Их направят в пункт временного размещения.

К тушению пожара привлекли 60 человек, задействованы 20 единиц спецтехники, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.

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