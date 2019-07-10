Крыша жилого дома загорелась в Барнауле, эвакуированы 80 человек

Барнаул, 10 июля. Пожар произошел в жилом доме в проезде Северный Власихинский в Барнауле, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Огонь охватил кровлю дома днем 10 июля, площадь возгорания составила около тысяч квадратных метров. Жильцов эвакуировали, на месте находятся оперативные службы.

По данным спасательного ведомства, из здания вывели 80 человек, пострадавших нет. Их направят в пункт временного размещения.

К тушению пожара привлекли 60 человек, задействованы 20 единиц спецтехники, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июля произошел пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината.