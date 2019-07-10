Медведчук заявил, что без участия России мира в Донбассе не будет

Москва, 10 июля. Вопрос о завершении гражданской войны на Украине стоит во главе парламентской кампании в стране, без контактов с Россией достичь мира в регионе невозможно. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик на встрече с премьер-министром РФ и главой партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым в Москве подчеркнул, что вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе стоял во главе угла президентской кампании. Победу на выборах одержал Владимир Зеленский, ставший шестым президентом Украины и не раз заявлявший о необходимости восстановления мира в регионе.

«Сейчас это стоит во главе угла и парламентской кампании», — указал Медведчук.

Он убежден, что без участия России мира в Донбассе не будет. Медведчук выступил за налаживание межпартийных контактов с «Единой Россией».

«Мир должен прийти на Украину, и мир может прийти в результате диалога, в результате прямого общения», — заключил он.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Медведчук, напомним, продолжает выступать посредником в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В апреле бывший украинский президент Петр Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность участия политика в этом процессе. В мае администрация нового главы государства заявила, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.