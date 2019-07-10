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Журналисты из Гвинеи и ДРК жалуются на «намордник для прессы»

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Как журналисты Гвинеи и ДРК находятся под давлением

В Гвинее сегодня состоялось судебное слушание по делу журналиста Хабиба Маруана Камара (Habib Marouane Camara), обвиняемого в клевете в адрес бывшего премьер-министра страны Амаду Макиса Камара (Amadou Makissa Camara). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Хабиб Маруана Камара обвинил политика в растрате государственного бюджета. Об этом сообщает Guineematin.com.

По мнению издания, Амаду Макисса Камара, обвиненный журналистом в финансовых злоупотреблениях и ненадлежащем управлении государственными финансами, похоже, не экономит на средствах защиты от того, что он считает клеветой. Он потратил  на это 7 миллионов гвинейский франков (около 48 тысяч рублей).

Маруана Камару сопровождали его коллеги-радиожурналисты, включая Тьерно Маадиу Баха и Сиди Диалло, а также несколько представителей из других частных СМИ, включая одного сотрудника Guineematin. До сих пор этот журналист, чье радио является членом URTELGUI (Союз частных радио- и телевизионных станций в Гвинее), еще не получал поддержки своей ассоциации.

Как журналисты Гвинеи и ДРК находятся под давлением

Заметим, что Хабиб Маруана Камара — не единственный журналист, которого судят в Гвинее.

Так, Мохамед Бангура, главный редактор Mosaïqueguinée, был задержан 2 июля. Журналист обвиняется в клевете со стороны прокурора и в распространении оскорблений и лжи в адрес главы государства Альфа Конде. Накануне, 1 июля, Бангура был вызван на допрос в полицейский участок.

Сообщается, что Бангура якобы опубликовал заявление лидера партии «Союз республиканских сил Гвинеи» Сидьи Туре, в котором он указал на угрозу демократии в Западной Африке в случае, если Альфа Конде возглавит Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). При этом информация об обвинителе не уточняется.

Заявление содержало замечания, которые, по мнению журналистов из Guinee360, могут запятнать имидж и репутацию главы государства. Журналисты в Сети уже назвали это задержание «намордником для прессы».

«Это попытка ограничить свободу прессы. <…> У него есть наша моральная поддержка. <…> Общим фронтом мы будем бороться против тех, кто хочет угрожать свободе слова в Гвинее», — пишут в социальных сетях журналисты.

Гвинея не первая африканская страна, которая оказалась в эпицентре скандала, связанного со СМИ. 1 июля в Демократической Республике Конго председатель Высшего совета по аудиовизуальным средствам и коммуникациям и член НПО «Журналисты в опасности» (Journaliste en danger, JED) потребовал объяснить причины прекращения вещания телеканала RTVS1, который принадлежит одному из лидеров коалиции LAMUKA Адольфу Музито.

Как журналисты Гвинеи и ДРК находятся под давлением

Как сообщает издание Actualite, 29 июня 2019 года канал внезапно прекратил вещание во время трансляции программы под названием Lamuka Special, в ходе которой звучали призывы принять участие в демонстрации 30 июня 2019 года. Эта демонстрация оппозиции была запрещена накануне городской властью на основании того, что 30 июня является Днем ​​независимости ДРК.

Как отметил руководитель информационного отдела канала Бижу Нджоджи (Bijou Ndjodji), с ним связались некие сотрудники Национальной телекоммуникационной сети, которые якобы передали приказ президента о прекращении вещания. В свою очередь НПО JED призывает прекратить ограничивать свободу прессы в ДРК.

«JED призывает орган, уполномоченный регулировать конголезские СМИ и продвигать свободу прессы, принять меры, чтобы прекратить цензуру, которая запрещает достоверную информацию для сотен людей, и добиться возобновления трансляций этих СМИ», — говорится в заявлении JED.

 

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