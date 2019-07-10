Журналисты из Гвинеи и ДРК жалуются на «намордник для прессы»

В Гвинее сегодня состоялось судебное слушание по делу журналиста Хабиба Маруана Камара (Habib Marouane Camara), обвиняемого в клевете в адрес бывшего премьер-министра страны Амаду Макиса Камара (Amadou Makissa Camara). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее Хабиб Маруана Камара обвинил политика в растрате государственного бюджета. Об этом сообщает Guineematin.com.

По мнению издания, Амаду Макисса Камара, обвиненный журналистом в финансовых злоупотреблениях и ненадлежащем управлении государственными финансами, похоже, не экономит на средствах защиты от того, что он считает клеветой. Он потратил на это 7 миллионов гвинейский франков (около 48 тысяч рублей).

Маруана Камару сопровождали его коллеги-радиожурналисты, включая Тьерно Маадиу Баха и Сиди Диалло, а также несколько представителей из других частных СМИ, включая одного сотрудника Guineematin. До сих пор этот журналист, чье радио является членом URTELGUI (Союз частных радио- и телевизионных станций в Гвинее), еще не получал поддержки своей ассоциации.

Заметим, что Хабиб Маруана Камара — не единственный журналист, которого судят в Гвинее.

Так, Мохамед Бангура, главный редактор Mosaïqueguinée, был задержан 2 июля. Журналист обвиняется в клевете со стороны прокурора и в распространении оскорблений и лжи в адрес главы государства Альфа Конде. Накануне, 1 июля, Бангура был вызван на допрос в полицейский участок.

Сообщается, что Бангура якобы опубликовал заявление лидера партии «Союз республиканских сил Гвинеи» Сидьи Туре, в котором он указал на угрозу демократии в Западной Африке в случае, если Альфа Конде возглавит Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). При этом информация об обвинителе не уточняется.

Заявление содержало замечания, которые, по мнению журналистов из Guinee360, могут запятнать имидж и репутацию главы государства. Журналисты в Сети уже назвали это задержание «намордником для прессы».

«Это попытка ограничить свободу прессы. <…> У него есть наша моральная поддержка. <…> Общим фронтом мы будем бороться против тех, кто хочет угрожать свободе слова в Гвинее», — пишут в социальных сетях журналисты.

Гвинея не первая африканская страна, которая оказалась в эпицентре скандала, связанного со СМИ. 1 июля в Демократической Республике Конго председатель Высшего совета по аудиовизуальным средствам и коммуникациям и член НПО «Журналисты в опасности» (Journaliste en danger, JED) потребовал объяснить причины прекращения вещания телеканала RTVS1, который принадлежит одному из лидеров коалиции LAMUKA Адольфу Музито.

Как сообщает издание Actualite, 29 июня 2019 года канал внезапно прекратил вещание во время трансляции программы под названием Lamuka Special, в ходе которой звучали призывы принять участие в демонстрации 30 июня 2019 года. Эта демонстрация оппозиции была запрещена накануне городской властью на основании того, что 30 июня является Днем ​​независимости ДРК.

Как отметил руководитель информационного отдела канала Бижу Нджоджи (Bijou Ndjodji), с ним связались некие сотрудники Национальной телекоммуникационной сети, которые якобы передали приказ президента о прекращении вещания. В свою очередь НПО JED призывает прекратить ограничивать свободу прессы в ДРК.

«JED призывает орган, уполномоченный регулировать конголезские СМИ и продвигать свободу прессы, принять меры, чтобы прекратить цензуру, которая запрещает достоверную информацию для сотен людей, и добиться возобновления трансляций этих СМИ», — говорится в заявлении JED.