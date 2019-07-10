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Донбасс сегодня: «Азов» понес потери в ЛНР, батальон ВСУ взял ОБСЕ «на крючок»

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Донбасс сегодня: «Азов» понес потери в ЛНР, батальон ВСУ взял ОБСЕ «на крючок»

Донбасс, 10 июля. ДНР под огнем дальнобойной крупнокалиберной артиллерии. ВСУ шпионят за ОБСЕ. Грузовик с боевиками «Азова» подорвался в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Представительства Донецка и Луганска в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о 25 нарушениях со стороны боевых подразделений Киева за последние сутки.

В ДНР зафиксировано 22 обстрела на Донецком, Горловском и Мариупольском направлении. Минометы калибра 120 мм и 82 мм применялись 12 раз, гранатометы — три раза, гаубицы калибра 152 мм и 122 мм — шесть раз. В зону обстрела попали 12 населенных пунктов. В поселке Веденское сгорело 10 га озимой пшеницы. Артобстрел по Веденскому велся со стороны населенного пункта Гнутово, который находится под контролем киевских силовиков, из гаубиц калибра 152 мм.

Донбасс сегодня: «Азов» понес потери в ЛНР, батальон ВСУ взял ОБСЕ «на крючок»

Территорию ЛНР ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов трижды, на линии огня оказались Первомайск, Фрунзе и Лозовое. 

Командование ООС активизирует обстрелы ДНР во время визитов иностранных делегаций

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон в конце своего срока пребывания на посту посетила Мариуполь и прифронтовую зону вблизи линии разграничения. Ее сопровождал поселковый голова Вячеслав Салгалов, который является кандидатом в депутаты от партии президента страны «Слуга народа». Об этом информировали украинские СМИ. 

Пока кандидат пиарился перед выборами, а госпожа Дюмон раздавала гуманитарную помощь местным жителям, командующий Операцией объединенных сил Александр Сирский приказал усилить артиллерийские обстрелы ДНР на Южном оперативном направлении, сообщил офицер пресс-службы армейского корпуса ДНР Даниил Безсонов.

С помощью корректирующих огонь беспилотников ВСУ накрыли своей огневой мощью населенные пункты Ленинское и Красноармейское из гаубиц и минометов. Можно сказать, что указанными действиями киевское военное руководство похвасталось перед страной — членом НАТО успехами ведения войны с мирным населением ДНР. 

Донбасс сегодня: «Азов» понес потери в ЛНР, батальон ВСУ взял ОБСЕ «на крючок»

БТР и военный грузовик подорвались на минах в Донецкой и Луганской областях

В понедельник вблизи подконтрольной ВСУ Марьинки, что к западу от Донецка, БТР с военнослужащими заехал на собственное минное поле. В результате взрыва мины погибли двое солдат и еще один серьезно обгорел. В то же время сводки штаба ООС говорят лишь о раненых бойцах, сообщил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В этот же день в Луганской области подорвался военный автомобиль, перевозивший националистов батальона «Азов». Автомобиль двигался по территории, подконтрольной правительству Украины, в районе Новолуганского. Трое «азовцев» ранены после наезда автомобиля на мину.

Как отметил военный спикер ЛНР Иван Филипоненко, по имеющейся информации, проверяющая комиссия вышестоящего штаба пришла к выводу, что вина за происшествие должна быть возложена на командира подразделения. Перед выездом транспорта руководитель вручил подчиненным устаревшую карту минных полей.

Донбасс сегодня: «Азов» понес потери в ЛНР, батальон ВСУ взял ОБСЕ «на крючок»

ОБСЕ «на крючке» у ВСУ

О размещении боевой техники в районах с жилым сектором постоянно сообщают представители Народной милиции ДНР и ЛНР. Но практика украинских комбригов по сокрытию от ОБСЕ запрещенных средств ведения войны остается прежней. К примеру, как сообщил пресс-офицер ЛНР Иван Филипоненко, в жилых кварталах сел Трехизбенка и Геевка местные жители увидели три бронетранспортера (БТР) и четыре боевые машины пехоты (БМП). 

Именно с целью не дать иностранцам зафиксировать неисполнение Киевом минских соглашений руководство ООС ведет непрерывную борьбу с беспилотниками ОБСЕ. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат летательные аппараты миссии. По имеющейся у луганчан информации, украинские подразделения и техника РЭБ выявлены в районе села Трехизбенка, куда ранее была доставлена боевая техника.

Донбасс сегодня: «Азов» понес потери в ЛНР, батальон ВСУ взял ОБСЕ «на крючок»

Только глушением беспилотников украинцы не ограничиваются и применяют практику откровенного шпионажа. В Попасной Луганской области расположен пункт дислокации сотрудников миссии ОБСЕ. Один из комбригов ВСУ для наблюдения за передвижениями иностранцев выделил целый батальон.

Бойцы Алексея Майстренко, командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ведут постоянное наблюдение за повседневной жизнью членов международной мониторинговой миссии.

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