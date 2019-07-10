Донбасс сегодня: «Азов» понес потери в ЛНР, батальон ВСУ взял ОБСЕ «на крючок»

Донбасс, 10 июля. ДНР под огнем дальнобойной крупнокалиберной артиллерии. ВСУ шпионят за ОБСЕ. Грузовик с боевиками «Азова» подорвался в ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

Представительства Донецка и Луганска в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о 25 нарушениях со стороны боевых подразделений Киева за последние сутки.

В ДНР зафиксировано 22 обстрела на Донецком, Горловском и Мариупольском направлении. Минометы калибра 120 мм и 82 мм применялись 12 раз, гранатометы — три раза, гаубицы калибра 152 мм и 122 мм — шесть раз. В зону обстрела попали 12 населенных пунктов. В поселке Веденское сгорело 10 га озимой пшеницы. Артобстрел по Веденскому велся со стороны населенного пункта Гнутово, который находится под контролем киевских силовиков, из гаубиц калибра 152 мм.

Территорию ЛНР ВСУ обстреляли из минометов и гранатометов трижды, на линии огня оказались Первомайск, Фрунзе и Лозовое.

Командование ООС активизирует обстрелы ДНР во время визитов иностранных делегаций

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон в конце своего срока пребывания на посту посетила Мариуполь и прифронтовую зону вблизи линии разграничения. Ее сопровождал поселковый голова Вячеслав Салгалов, который является кандидатом в депутаты от партии президента страны «Слуга народа». Об этом информировали украинские СМИ.

Пока кандидат пиарился перед выборами, а госпожа Дюмон раздавала гуманитарную помощь местным жителям, командующий Операцией объединенных сил Александр Сирский приказал усилить артиллерийские обстрелы ДНР на Южном оперативном направлении, сообщил офицер пресс-службы армейского корпуса ДНР Даниил Безсонов.

С помощью корректирующих огонь беспилотников ВСУ накрыли своей огневой мощью населенные пункты Ленинское и Красноармейское из гаубиц и минометов. Можно сказать, что указанными действиями киевское военное руководство похвасталось перед страной — членом НАТО успехами ведения войны с мирным населением ДНР.

БТР и военный грузовик подорвались на минах в Донецкой и Луганской областях

В понедельник вблизи подконтрольной ВСУ Марьинки, что к западу от Донецка, БТР с военнослужащими заехал на собственное минное поле. В результате взрыва мины погибли двое солдат и еще один серьезно обгорел. В то же время сводки штаба ООС говорят лишь о раненых бойцах, сообщил представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В этот же день в Луганской области подорвался военный автомобиль, перевозивший националистов батальона «Азов». Автомобиль двигался по территории, подконтрольной правительству Украины, в районе Новолуганского. Трое «азовцев» ранены после наезда автомобиля на мину.

Как отметил военный спикер ЛНР Иван Филипоненко, по имеющейся информации, проверяющая комиссия вышестоящего штаба пришла к выводу, что вина за происшествие должна быть возложена на командира подразделения. Перед выездом транспорта руководитель вручил подчиненным устаревшую карту минных полей.

ОБСЕ «на крючке» у ВСУ

О размещении боевой техники в районах с жилым сектором постоянно сообщают представители Народной милиции ДНР и ЛНР. Но практика украинских комбригов по сокрытию от ОБСЕ запрещенных средств ведения войны остается прежней. К примеру, как сообщил пресс-офицер ЛНР Иван Филипоненко, в жилых кварталах сел Трехизбенка и Геевка местные жители увидели три бронетранспортера (БТР) и четыре боевые машины пехоты (БМП).

Именно с целью не дать иностранцам зафиксировать неисполнение Киевом минских соглашений руководство ООС ведет непрерывную борьбу с беспилотниками ОБСЕ. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) глушат летательные аппараты миссии. По имеющейся у луганчан информации, украинские подразделения и техника РЭБ выявлены в районе села Трехизбенка, куда ранее была доставлена боевая техника.

Только глушением беспилотников украинцы не ограничиваются и применяют практику откровенного шпионажа. В Попасной Луганской области расположен пункт дислокации сотрудников миссии ОБСЕ. Один из комбригов ВСУ для наблюдения за передвижениями иностранцев выделил целый батальон.

Бойцы Алексея Майстренко, командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, ведут постоянное наблюдение за повседневной жизнью членов международной мониторинговой миссии.