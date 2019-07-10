Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение

Киев, 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никому не позволит монополизировать телевизионное пространство в стране. Он пообещал, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после выборов в Раду.

«Никаких информационных монополий у нас не будет», — заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что не позволит таким людям, как глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, владеть монополией на телевещание.

Поводом для заявления Зеленского стала идея украинского телеканала NewsOne и российского «Россия 1» провести 12 июля телемост Россия — Украина под названием «Надо поговорить». Однако телемост между Киевом и Москвой вызвал негодование украинских радикалов. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить.

Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост. Владельцем телеканала NewsOne выступает соратник Медведчука, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуация вокруг телемоста, назвал ее «параноидальным поведением». Владелец NewsOne Козак на встрече с Медведевым подтвердил, что телемост с Москвой не состоится в целях безопасности.