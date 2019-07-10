Зеленский поскандалил с мэром Борисполя из-за фекалий в озере

Борисполь, 10 июля. Президент Украины Владимир Зеленский поскандалил с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком из-за наличия фекалий в местных озерах.

Дискуссия развернулась в здании Бориспольского городского совета, где проходила встреча Зеленского с местными чиновниками.

По словам Зеленского, перед началом заседания ему передали список с вопросами от жителей Борисполя, один из которых касался наличия фекалий в городских озерах.

«Есть такой вопрос. Написано: «Почему в прошлом году потрачено 17 миллионов гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр фекалий», — сказал Зеленский.

Федорчук начал оправдываться, заявив, что он не ворует, а также предложил обратиться в правоохранительные органы для проверки законности расходования бюджетных средств. Зеленский поинтересовался у чиновника, когда он собирается чистить озера. В ответ Федорчук заявил, что власти Борисполя уже чистили озера, однако фекалии вновь появились из-за «низкой культуры граждан».

«Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь?» — прервал мэра Зеленский.

Однако мэр Борисполя продолжил жаловаться, заявив, что для очистки озер приглашали водолазов, но они отказались погружаться в воду в грязное озеро. В свою очередь Зеленский вспомнил скандальное высказывание министра социальной политики Андрея Ревы, который в 2017 году сказал, что украинцы вынуждены тратить 50% своих доходов на продукты питания, потому что «слишком много едят».

«Это еще кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят, а у вас обратная ситуация — они очень много …», — на этом месте президент Украины тактично замолчал.

Ранее на том же совещании Зеленский выгнал из зала секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Причиной того конфликта стало поведение чиновника во время заседания, передает «Царьград».