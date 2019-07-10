Отменененный телемост с Украиной проведут на российском телевидении

Москва, 10 июля. Отмененный телемост Россия — Украина пройдет на российском телевидении.Об этом на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым заявил собственник украинского телеканала NewsOne Тарас Козак.

«Он в пятницу состоится на российском телевидении», — уточнил он.

Сообщение о премьерном шоу «Надо поговорить» появилось также на телеканале «Россия 1» . Уточняется, что программа выйдет в эфир показано 12 июля в 18.00 по московскому времени. В описании шоу говорится, что ВГТРК пригласила тех, кто планировал принять участие в телемосте, в студию российского телеканала в Москве.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», встреча представителей украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Козак является членом этой политической организации) с Медведевым проходит сегодня в Москве.

На повестку был вынесен вопрос о необходимости возобновления диалога между партиями двух стран. Кроме того, стороны обсудили и срыв телемоста, которых NewsOne и российский телеканал «Россия 1» планировали провести 12 июля.

Мероприятие решили отменить из-за того, что руководство NewsOne начало получать угрозы. Более того, по данному факту на Украине даже возбудили уголовное дело о госизмене. Идею провести телемост также раскритиковал и украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, Москва с помощью этого шоу пытается поделить украинский народ на два лагеря.

При этом сотрудники телеканала NewsOne в ответ на эту волну критики заявили, что телемост планируется между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков.