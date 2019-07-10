Сирия новости 10 июля 19.30: в Латакии ликвидировано 17 боевиков, в Идлибе смертники ИГ* напали на полевого командира «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 10 июля. В Латакии ликвидировано 17 боевиков, в Идлибе смертники ИГ1 напали на полевого командира «Тахрир аш-Шам». В Хасаке взорван мотоцикл у штаб-квартиры SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали расположения джихадистов в Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов, оттеснив их к начальным позициям в Латакии, ведут бои в Хаме.

«Исламское государство1»: потеряло двоих террористов при покушении на полевого командира «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: лишилась ракетной установки в Хаме в результате контратаки САА.

«Исламская партия Туркестана»¹: потеряла 17 боевиков в горных районах Латакии.

Международная коалиция: проводит воздушную разведку в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Источник в сети Twitter Analyst Mick, выложил на своем канале видеозапись, сделанную иностранным боевиком группировки «Джунд аш-Шам», которая также противостоит Сирийской арабской армии (САА) на севере Латакии совместно с альянсом «Тахрир аш-Шам». На видео боевик заявляет, что операция против сил правительственной армии состоит из двух этапов, первый из которых был завершен.

«Фронт национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир») выложил видео на своих медиа-ресурсах, на котором запечатлен ракетный удар по танку сирийской армии, как передал источник в сети Twitter Breizhman1983. Танк был поврежден, данных о потерях САА в живой силе еще не поступало.

Семнадцать боевиков «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая группировка) были ликвидированы в Латакии в результате боев с сирийскими военнослужащими у высоты Абу-Али, как передал Twitter-источник Rana Alasad.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии и ВКС РФ совершили совместный боевой вылет на юге Идлиба и нанесли точечные удары по окрестностям поселка Маарет-Хурма и у поселка Ариха, как передал новостной портал Masar Press Net. Позже ВВС Сирии совершили вылет в районы дислокации боевиков и ударили по поселку Тель-Манас и Маар-Ширин.

Поступила новая информация о взрыве самодельной бомбы в городе Маарет ан-Нуман. Согласно данным канала NeSyria, был взорван один из полевых командиров группировки «Тахрир аш-Шам» известный под псевдонимом Амин Аль-Шарбар. Подрыв осуществили двое террористов-смертников «Исламского государства», которые являются идейными противниками «Тахрир аш-Шам». Полевой командир был тяжело ранен, оба нападающих скончались на месте.

Провинция Хама

Сирийская армия отреагировала на обстрел боевиками города Скальбия, в результате которого скончалось два мирных жителя и несколько получили ранения. Правительственные силы, дислоцированные в лагере Джурин, обстреляли из тяжелой артиллерии расположения джихадистов в районе поселка Ум-Зейзун и на равнине Аль-Габ, о чем сообщил новостной канал Step News Agency. Сообщается, что в результате обстрела боевики «Тахрир аш-Шам» лишились несколько огневых позиций и ракетной установки.

Провинция Хасака

В городе Маркада недалеко от курдского штаба «Демократических сил Сирии» (SDF) взорвался заминированный мотоцикл, о чем сообщил канал Masar Press Net. Данные о жертвах пока уточняются. Это уже седьмая атака за 10 дней в провинции Хасака, такой высокий уровень нападений на курдские блокпосты и штабы фиксировался только на востоке Дейр-эз-Зора.

Согласно данным канала Rojava Network, отмечается активные вылеты разведывательных самолетов международной коалиции над Маркадой после теракта.

1 Организация запрещена на территории РФ.