Сирия, 11 июля. ВКС РФ провели новые боевые вылеты против «Джебхат ан-Нусры»1*** на юго-западе Идлиба. Радикалы ССА** устроили столкновения из-за дележки награбленного в Африне на северо-западе Алеппо. Житель провинции Дейр-эз-Зор стал жертвой «спящих ячеек» ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели новые боевые вылеты против «Джебхат ан-Нусры» и связанных с ней группировок на юго-западе Идлиба.

Сирийская свободная армия (ССА): понесла потери ранеными и убитыми из-за междоусобных стычек радикалов в Африне.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в убийстве молодого мужчины, застреленного к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курды: запретили жителям Манбиджа перемещаться по центральным районам города на мотоциклах.

Турция: хранит на своей территории порядка 25 тысяч культурных артефактов и древностей, вывезенных контрабандой из САР.

Провинция Алеппо

В Африне к северо-западу от Алеппо вспыхнули вооруженные столкновения между боевиками протурецких группировок. По информации Al Watan, это произошло на фоне разногласий по поводу раздела награбленного. Стычки фиксировались между бандгруппами Сирийской свободной армии (ССА). В результате обе стороны понесли потери ранеными и убитыми. Связанные с Анкарой радикалы контролируют данный район с марта 2018 года, когда в ходе операции «Оливковая ветвь» оттуда были выбиты курдские формирования.

Главари Сирийских демократических сил (SDF)**** запретили жителям Манбиджа на северо-востоке Алеппо перемещаться по центральным районам города на мотоциклах, передает новостной Twitter-ресурс Rojava Network. По словам самих курдов, данные меры были приняты из соображений безопасности, поскольку все еще сохраняется высокая угроза терактов. Стоит отметить, что на всех захваченных бойцами SDF территориях до сих пор отмечается активная деятельность подпольных ячеек «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Провинция Дейр-эз-Зор

Молодой человек по имени Шехаб Аль-Ахмад Аль-Хусейн Аль-Гадир был застрелен неизвестными в городе Хараедж к юго-востоку от Дейр-эз-Зора за Евфратом, сообщает местный канал в Twitter DeirEzzor24. Это произошло около дома погибшего. Боевики вели огонь с мотоциклов и вскоре скрылись с места преступления. Предполагается, что к убийству причастны члены «спящих ячеек» ИГ, скрывающиеся во всех северо-восточных районах Сирии. В результате из-за халатности «Демократических сил» и их западных кураторов в регионе почти ежедневно гибнут сами радикалы SDF и американские военнослужащие, а также гражданские лица.

Провинция Идлиб

Согласно сведениям Aleppo Media Center, самолеты ВКС РФ продолжают бомбардировки на юго-западе провинции Идлиб. На этот раз под ударами российской авиации оказались опорные пункты террористов в предместьях населенного пункта Маарет Харма. Данные о результатах вылета в настоящий момент устанавливаются. Позиции джихадистов на этом направлении в последние недели регулярно подвергаются авиаударам в связи с активизировавшейся деятельностью «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ) и связанных с ней группировок, отвергнувших режим прекращения огня на северо-западе Сирии.

Провинция Ракка

Генеральный директор по древностям и музеям Сирии Махмуд Хаммуд заявил журналистам местной газеты Al Watan, что порядка 25 тысяч ценных культурных артефактов, вывезенных контрабандой из арабской республики, сейчас находятся на территории соседней Турции. Оттуда предметы древности продаются на аукционах преимущественно в европейские страны, несмотря на резолюции Совбеза ООН. При этом значительная часть из них попала в соседнюю страну после разграбления главного музея Ракки. Хаммуд также подчеркнул, что власти Ливана, например, уже конфисковали множество контрабандных артефактов и вернули Сирии. Такой же системы придерживается и Ирак. Турки же в это время достаточно равнодушно относятся в этой проблеме и предпочитают бездействовать.

1 Организация запрещена на территории РФ.