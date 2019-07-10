В Норвегии заявили, что утечки из АПЛ «Комсомолец» не опасны



Мурманск, 10 июля. Утечки радиации из обломков затонувшей советской подлодки «Комсомолец» не представляют опасности для людей или рыбы. К такому выводу пришли сотрудники управления по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

Обломки АПЛ были обнаружены группой ученых на глубине 1,7 тыс. метров в Норвежском море. Местная телерадиокомпания TV2 распространила данные, что уровень радиации рядом с реактором лодки якобы превышен в 100 тысяч раз.

После этого в управлении по ядерной безопасности заявили, что исследователи действительно задокументировали утечки, но они не представляют опасности для людей и рыбы. В пресс-службе ведомства отметили, что пробы грунта и воды были отобраны вокруг вентиляционной трубы лодки, пишет РИА Новости.

Руководитель экспедиции Хильде Элиза Хелдал из института морских исследований Норвегии ранее рассказала, что самый высокий уровень, зафиксированный в пробе, был в 800 тысяч раз выше нормального.

«Хотя кажется, что это очень много, что превышение не опасно высокое», — объяснили в управлении.

Подлодка К-278 «Комсомолец» затонула в Норвежском море 30 лет назад. Трагедия произошла 7 апреля 1989 года. АПЛ возвращалась на базу, когда на борту вспыхнул пожар. Возгорание возникло в кормовом отсеке субмарины. На борту находились 69 человек, 42 из них погибли.

Как отмечает телеканал «Царьград», несмотря на истеричные заявления о «радиоактивной» подлодке Норвегия так уж сильно печется об экологии. К примеру, в феврале этого года военные НАТО взорвали вблизи территориальных вод России токсичные торпеды, снятые с затонувшего норвежского фрегата Helge Ingstad. В Осло тогда заверили, что на сушу торпеды было якобы опасно вытаскивать.