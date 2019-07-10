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Разин раскритиковал Цой и Лещенко за отказ бойкотировать Грузию

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Разин раскритиковал Цой и Лещенко за отказ бойкотировать Грузию

Москва, 10 июля. Музыкальный продюсер Андрей Разин в Instagram обрушился с критикой на звезд российской эстрады, которые не поддерживают бойкот гастролей в Грузии. Под горячую руку попали певцы Анита Цой и Лев Лещенко.

Разина возмутило, что после оскорблений в адрес президента России, которые были высказаны грузинским журналистом Георгием Габунией, не все артисты готовы поддержать его идею отказаться от выступлений в Грузии.

«Глубоко возмущен тем, что наши артисты не поддержали мою идею бойкотировать Грузию за подобные высказывания в адрес Владимира Владимировича Путина, нашего президента и его родителей. Считаю кощунственными эти высказывания», — написал он на своей странице в соцсети.

Продюсер раскритиковал некоторых исполнителей, которые вспоминают о грузинской кухне и в то же время мечтают получить награды от главы государства. Он констатировал: «Мне сейчас страшно стыдно за вас».

Разин раскритиковал Цой и Лещенко за отказ бойкотировать Грузию

Разин пристыдил Цой и Лещенко, для которых, как оказалось, собственные интересы оказались превыше всего.

«Анита Цой вспомнила грузинскую кухню: «я не могу от нее отказаться». Лещенко от гонорара не может отказаться. Вот почему нашего брата-артиста называют политическими проститутками», — добавил он.

Разин подчеркнул, что россияне, в том числе артисты, просто обязаны заступиться за президента страны.

На днях грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес президента России в эфире телеканала «Рустави 2», напомнил «Ридус». Многие грузины потребовали уволить ведущего, впоследствии журналиста отстранили от работы.

Государственная дума России переложила ввести санкции против Тбилиси, однако глава государства не поддержал эту инициативу, напомнил, «Царьград». Многие высокопоставленные чиновники Грузии, в том числе премьер-министр, поприветствовали решение Путина.

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