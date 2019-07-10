«Черный четверг» показал истинное лицо тунисских политиков

Тунис, 10 июля. «Черный четверг» в Тунисе показал всю шаткость политического устройства страны и поражение традиционной этики.

Два взрыва прогремели в столице Туниса 27 июня. Первый произошел возле посольства Франции, другой — на парковке Национального контртеррористического управления. Позже в этот же день стало известно о госпитализации 92-летнего президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси. В СМИ поднялась волна фейков о смерти главы государства. Казалось, что они были направлены на подстрекательство и намеренно дестабилизировали ситуацию в стране.

Спустя несколько часов после госпитализации Эс-Себси некоторые политики заявили о его «недееспособности». Появились первые признаки политической борьбы за якобы образовавшуюся «конституционную пустоту».

Однако слухи о смерти президента Туниса оказались ложью. Эс-Себси пошел на поправку, а окончательно все теории заговора развеялись, когда президент стал снова принимать людей. После шквала фейков о смерти президента Туниса и разгоревшейся в мгновение политической борьбы тунисцы осознали ту значимую роль, которую играет президент в жизни страны.

Однодневный кризис, названный «Черным четвергом», заставил тунисцев осознать, в какой степени политика обогнала и уничтожила традиционную этику. Вместо того, чтобы с почитанием отнестись к «смерти» пожилого человека, что свойственно культуре страны, тунисские политики незамедлительно вступили в грязную борьбу для того, чтобы не упустить власть, и показали свое истинное лицо.