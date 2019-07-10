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Глава «Союза Чернобыль» выступил против превращения зоны отчуждения в туристический центр

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Глава «Союза Чернобыль» выступил против превращения зоны отчуждения в туристический центр

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о «начале превращения Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины». Его планы прокомментировал председатель Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин.

По словам Зеленского, его указ позволит превратить Чернобыльскую зону в «научный и будущий туристический магнит», где не будет очередей на КПП и запретов снимать видео.

«Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины, без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — сказал президент Украины перед церемонией передачи нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС.

Глава «Союза Чернобыль» выступил против превращения зоны отчуждения в туристический центр

Однако, по мнению председателя «Союза Чернобыль» Вячеслава Гришина, Зеленский очень торопится, открывая Чернобыль для больших туристических потоков.

«Новый президент Украины — это тот человек, который не пережил чернобыльскую трагедию, и, думаю, его близких она не затронула. С одной стороны, это хорошо, но с другой — это показывает, что он очень далек от событий 33-летней давности», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей Вячеслав Гришин.

Он заметил, что вышедший в этом году сериал «Чернобыль», созданный американо-английскими телекомпаниями, показал, насколько эта тема тревожит мировую общественность. А еще сериал продемонстрировал обеспокоенность судьбой ликвидаторов, которые спасли Украину, Россию, Белоруссию и часть Европы от большой опасности.

Глава «Союза Чернобыль» выступил против превращения зоны отчуждения в туристический центр

«Украина, переживающая сегодня, безусловно, кризис развития, ищет пути выхода из него, и, наверно, на волне успеха сериала пытается превратить чернобыльскую зону отчуждения в новую точку роста, как сказал Зеленский. Но здесь остро стоит нравственный вопрос.

Для многих украинцев это больная тема. Я знаю, что многие из ликвидаторов и людей, проживающих в зараженных районах Украины, не получают сегодня социальных выплат и компенсаций, обещанных предыдущими украинскими руководителями. Если бы средства, которые Украина получала от туризма в Чернобыле, направлялись на компенсации ликвидаторам и пострадавшим от аварии на ЧАЭС, это можно было бы понять», — считает Вячеслав Гришин.

Глава «Союза Чернобыль» выступил против превращения зоны отчуждения в туристический центр

Эксперт также отметил, что не все осознают последствия чернобыльской катастрофы, не понимают, что происходит в этой 30-километрвоой зоне отчуждения.

«Там находится хранилище радиоактивных отходов, которое изначально задумывалось как временное. Прежде чем запускать в зоне отчуждения массовый туризм, нужно провести серьезное исследование района на предмет безопасности для здоровья и жизни людей, привлечь к нему международных экологов, радиологов, врачей, чтобы была независимая экспертная оценка.

А пока такого исследования не проведено, но указ уже подписан. В лучшие времена российско-украинских отношений наши специалисты анализировали ситуацию в чернобыльской зоне и выражали свою обеспокоенность ею. В частности, мы говорили о необходимости создания второго укрытия, поскольку первое не обеспечивает должной защиты. Для будущих туристов должны быть обеспечены все меры безопасности. Поэтому, я считаю, Зеленскому не стоит торопиться. Экономические решения можно было бы найти в других, менее экстремальных областях. А поднимать экономику Украины туризмом в Чернобыль, а не на черноморское побережье, например, обогащаться на горе и трагедии, которые по сей день живут в сердцах людей, прошедших через чернобыльскую катастрофу, я считаю плохой идеей», — сказал Вячеслав Гришин.

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