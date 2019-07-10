Глава «Союза Чернобыль» выступил против превращения зоны отчуждения в туристический центр

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о «начале превращения Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины». Его планы прокомментировал председатель Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль» Вячеслав Гришин.

По словам Зеленского, его указ позволит превратить Чернобыльскую зону в «научный и будущий туристический магнит», где не будет очередей на КПП и запретов снимать видео.

«Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины, без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — сказал президент Украины перед церемонией передачи нового безопасного конфайнмента на ЧАЭС.

Однако, по мнению председателя «Союза Чернобыль» Вячеслава Гришина, Зеленский очень торопится, открывая Чернобыль для больших туристических потоков.

«Новый президент Украины — это тот человек, который не пережил чернобыльскую трагедию, и, думаю, его близких она не затронула. С одной стороны, это хорошо, но с другой — это показывает, что он очень далек от событий 33-летней давности», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей Вячеслав Гришин.

Он заметил, что вышедший в этом году сериал «Чернобыль», созданный американо-английскими телекомпаниями, показал, насколько эта тема тревожит мировую общественность. А еще сериал продемонстрировал обеспокоенность судьбой ликвидаторов, которые спасли Украину, Россию, Белоруссию и часть Европы от большой опасности.

«Украина, переживающая сегодня, безусловно, кризис развития, ищет пути выхода из него, и, наверно, на волне успеха сериала пытается превратить чернобыльскую зону отчуждения в новую точку роста, как сказал Зеленский. Но здесь остро стоит нравственный вопрос. Для многих украинцев это больная тема. Я знаю, что многие из ликвидаторов и людей, проживающих в зараженных районах Украины, не получают сегодня социальных выплат и компенсаций, обещанных предыдущими украинскими руководителями. Если бы средства, которые Украина получала от туризма в Чернобыле, направлялись на компенсации ликвидаторам и пострадавшим от аварии на ЧАЭС, это можно было бы понять», — считает Вячеслав Гришин.

Эксперт также отметил, что не все осознают последствия чернобыльской катастрофы, не понимают, что происходит в этой 30-километрвоой зоне отчуждения.