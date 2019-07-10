Медведев предложил два способа сохранить транзит газа через Украину

Москва, 10 июля. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал два способа решить вопрос о сохранении транзита российского газа через Украину. Об этом глава российского кабмина сообщил на встрече с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

«Что же касается того, как двигаться, думаю, здесь есть несколько вариантов, один из них самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время», — отметил глава правительства РФ.

Медведев считает, что есть и второй способ решить проблему с транзитом газа через территорию Украины. Для этого может быть создан консорциум, заявил Медведев.

Премьер-министр РФ добавил, что Москва и Киев могут вернуться к обсуждению контракта по газу после выборов в Раду и формирования нового правительства на Украине. Текущую ситуацию с газом на Украине, когда жители страны платят на 25% больше, чем могли бы, Медведев назвал абсурдной.

Действующие соглашения на поставку и транзит российского голубого топлива через территорию Украины истекают в конце 2019 года, конкретики относительно их будущего до сих пор нет. Неизвестна и дата следующего раунда переговоров на эту тему, хотя ожидается, что они могут пройти после выборов в Верховную раду на Украине.