Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 10 июля.

Рип Торн скончался на 89-м году жизни в США. Актер Рип Торн скончался в США.

Два учебно-тренировочных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) Катара столкнулись в небе. Два самолета ВВС Катара столкнулись в небе.

Немецкий журналист заявил, что под Прохоровкой не было крупного танкового сражения, а Германия одержала в том бою победу. Немецкий журналист призвал снести памятник советским танкистам под Прохоровкой.

Минивэн влетел в остановку с людьми в городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune, трое в критическом состоянии. Минивэн врезался в остановку с людьми в США.

Басманный суд Москвы арестовал 121,7 млн евро на банковских счетах экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Суд арестовал почти 122 млн евро на счетах бывшего министра Абызова.

Владимир Познер прокомментировал оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского президента. Познер прокомментировал выходку Габунии.

Гидрометцентр России предоставил предварительный прогноз погоды на последний летний месяц года. Гидрометцентр рассказал о температурных аномалиях в августе.

Автор проекта многоэтажных школ в РФ Евгений Голубенко рассказал ФАН о значимости этого изменения в системе образования. Школы в России предложили строить по новым нормативам.

Посетителям запретили фотографировать посетившую Уимблдон Меган Маркл, поскольку она находится там «в качестве частного лица». Британцы возмутились запретом фотографировать Меган Маркл на Уимблдоне.

Научные сотрудники из Университета штата Джорджия рассказали о новом способе эффективного похудения. Ученые раскрыли новый способ эффективного похудения.