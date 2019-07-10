В бундестаге осудили призыв журналиста снести памятник павшим в бою под Прохоровкой

Берлин, 10 июля. Призыв немецкого журналиста Свена Келлерхоффа снести памятник павшим в бою под Прохоровкой — это неудачная и неуместная попытка переписать историю. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Хердт, который осудил публикацию ведущего редактора исторического раздела газеты Die Welt.

В авторской колонке к годовщине Курской битвы Келлерхофф заявил, обращаясь к читателям, что памятная часовня в память о погибших на Прохоровском поле «должна быть немедленно снесена», поскольку там якобы не было крупного сражения, а Красная армия «не одержала серьезной победы». Свои умозаключения немецкий журналист основывает на неких «несомненно реальных фотографиях».

«Рассуждения в Die Welt — это такой чисто фейковый вброс с непонятным смыслом», — отреагировал депутат бундестага.

Хердт в разговоре с телеканалом «360» предположил, что немецкий журналист, по всей видимости, пытался своей «сенсационной» статьей отвлечь внимание граждан от других, более серьезных проблем, возникших в Германии. Однако действия Келлерхоффа провальны, указал депутат, поскольку простое население переписывание истории не интересует, что нельзя сказать о жителях других стран западной части Европы.

«Попытка глупая, никому не нужная. Я думаю, это не найдет ни у кого отклика в Германии», — подчеркнул Хердт.

Он также поставил под сомнения «свидетельства» о сражении, представленные Келлерхоффом. Депутат напомнил, что данные немецкой разведки были рассекречены десятки лет назад. Если представленные журналистом «факты» имели бы место быть, о них и так уже давно знали бы как в Германии, так и в России, указал Хердт. Поэтому никакого инфоповода, считает он, не было и не может быть.

«Я считаю, что кто-то просто хочет себя, как говорится, попиарить», — заключил он.

Бой под Прохоровкой в ходе Курской битвы считается самым крупным танковым сражением Второй мировой войны. Он произошел 12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка, пишет НСН. В память о погибших в этом сражении в 1995 году к 50-летию Победы на Прохоровском поле был открыт памятник — Звонница и храм апостолов Петра и Павла, передает «Ридус». Сейчас там находится музей-заповедник.

Отметим, что материал немецкого журналиста вызвал бурную реакцию, многие назвали его «русофобской выходкой». Пользователи Сети призвали насильно привезти его в Прохоровку, чтобы ему о сражении рассказали очевидцы. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, участник Афганской войны, полковник запаса Франц Клинцевич выразил мнение, что за призывом Келлерхоффа могут стоять Соединенные Штаты.

Политолог Армен Гаспарян в разговоре с «Царьградом» призвал Москву снова обнародовать архивные данные по битве на Курской дуге, чтобы положить конец бессмысленным спорам.