Вдова Доренко объяснила выписанные после смерти журналиста штрафы за неправильную парковку

Москва, 10 июля. Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала сообщения о том, что журналиста оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.

Ранее в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов появились сведения о штрафе Доренко на три тысячи рублей от 24 мая, сообщил НСН. В документе указано, что нарушение было зафиксировано 16 мая, то есть спустя ровно семь дней после его кончины.

Некоторые СМИ предложили, что автомобилем воспользовалась Юлия Доренко, и за ней числится нарушение.

«Машина, которой я пользуюсь, принадлежит мне, не Сергею. Машину Сергея я не использую», — написала вдова журналиста в Telegram-канале.

Позже РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) сообщило, что столичные власти опровергли информацию о штрафе за неправильную парковку Доренко. Отмечается, что приставы возбудили производство по его старым штрафам, однако в ближайшее время его закроют.

Вдове Доренко в департаменте транспорта Москвы подтвердили, что выписанные на имя журналиста штрафы будут отменены.

«Речь идет о двух штрафах от ГИБДД и МАДИ за февраль и март», — сказала она, добавив, что весной у Доренко были проблемы с парковочным приложением, и он не мог заплатить за парковку.

Доренко умер в возрасте 59 лет 9 мая, напомнил «Ридус». Ему внезапно стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по Москве. Судмедэксперты установили, что причиной смерти журналиста стал разрыв аневризмы грудной аорты, отметил «Царьград».