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Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с президентом Азербайджана

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Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с президентом Азербайджана

Баку, 10 июля. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Герасимов прибыл с рабочим визитом в столицу Армении, где провел встречу с главой республики Ильхамом Алиевым и начальником Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддином Садыковым.

В ходе встречи обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, а также дальнейшее развитие сотрудничество в военной и военно-технической сфере. Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.

В ближайшие часы Герасимов проведет встречу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.

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