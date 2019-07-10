Ребенок получил перелом позвоночника в аварии из-за открытого люка. ФАН-ТВ

Компрессионный перелом пятого и восьмого позвонков — результат автомобильной аварии на ровном месте. Теперь в планах на лето у девятилетней школьницы ежедневные массажи и постельный режим. У ее старшей сестры диагностировали сотрясение головного мозга. Поездка на море для девочек так и осталась в мечтах. Сложно представить, что причиной всего этого стал обычный дорожный люк.

«Мы почувствовали сильный удар, машина как будто провалилась вниз, потянуло заднее кресло вниз, дети сильно закричали, и нас развернуло на 180 градусов. Когда нас разворачивало, я увидела, как сбоку пролетает люк, и я поняла, что что-то произошло с люком. Когда машина уже остановилась, крик детей. Проверила все ли с ними в порядке, ребенок на заднем сидении кричал просто невероятно: и испуг, и боль. Она кричала, что у нее болит спина, — вспоминает мама девочек.

Тамара Арифулина — школьный учитель и водитель с практически идеальной репутацией. За 15 лет стажа — ни одной аварии. Все изменилось 15 июня, когда Тамара с тремя детьми ехала к стоматологу по Шлиссельбургскому проспекту. Поворачивая, машина случайно наехала на канализационный люк. По словам женщины, заднее колесо буквально отрезало, с большой силой люк ударил в левый бок автомобиля. И виновных в этом странном ДТП еще только предстоит установить полиции.

«Главное, чтобы в материалах дела фигурировало отсутствие нарушений водителя, а факт ДТП и наличие нарушения в виде открытого или неисправного люка были налицо. Если установить виновника не удалось, то нужно подать заявление в администрацию города о назначении ответственной организации на основании копий документов о ДТП», — пояснил инспектор УГИБДД ГУ МВД России по СПб и ЛО Владимир Толстиков.

Хозяина люка найти удалось не сразу. «Горэлектротранс» себя виновным не считает: в компании утверждают, что Тамара специально сломала их люк своей машиной, да еще и нарушала правила дорожного движения, выехав на трамвайные пути.

«По факту ДТП с пострадавшими, которое произошло на Шлисельбурском проспекте дом 7, пояснить могу следующее: движение автомобилей по выделенной трамвайной линии на Шлиссельбургском проспекте запрещено, здесь нанесена соответствующая горизонтальная разметка 1,1 вдоль трамвайных путей, данный регламент действует и на всем этом проспекте», — подчеркнул ответственный по безопасности движения СПБ ГУП «Горэлектротранс» Евгений Власов.

В Горэлектротрансе лукавят: невооруженным глазом видно, что разметка на этом участке дороги прерывистая. Хотя, даже если допустить, что Тамара нарушила правила, к содержанию люка это отношения не имеет — по регламенту он должен быть единым целым с дорожным полотном.

«Крышка люка не должна качаться, греметь, издавать посторонних звуков, в ней не должно быть видимых явных дефектов, трещин, пробоев», — объяснил заместитель начальника ТКВ ЮК ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга Василий Ерофеев.

По регламенту, сотрудники Водоканала проверяют свои сети шесть раз в год. Специалисты в ручном режиме проверяют канализационные люки на наличие повреждений. Не редки случаи, когда бдительные граждане сообщают об открытом люке по горячей линии — в этом случае бригада должна в течение двух часов огородить опасный участок и в течение суток заменить крышку люка. Но это — только в теории.





Водители давно привыкли воспринимать люк на дороге как объект повышенной опасности. Зачастую им приходится маневрировать, создавая аварийные ситуации. Каждый выбирает сам: либо риск попасть в аварию из-за резкого маневра, либо на свой страх и риск проехать по ненадежному и очень опасному дорожному участку.

Около 100 аварий в год происходит из-за открытых люков. И это только в Петербурге. Какая статистика по всей России — страшно даже представить. Машины, не подлежащие восстановлению, тяжелые травмы и даже гибель автомобилистов — это всегда внезапные, неожиданные аварии, которых можно было избежать.

«Если сегодня возникают такие ситуации, когда люки у нас выскакивают из своих пазов, то это, наверное, говорит о том, что нужно усилить контроль. Если мы там проводим проверку, к примеру, раз в месяц, то, значит, нужно такие проверки проводить два раза в месяц, пока мы не достигнем отсутствия таких ситуаций, которая произошла, в частности, с данной женщиной и ее тремя детьми», — убежден адвокат Артем Яблоков.

По словам Тамары, прогнозы врачей не утешительны. Реабилитационный период может продлиться два года и дольше. Старшие девочки профессионально занимаются танцами, но в ближайшие годы о спорте придется забыть. Младшая дочь, что называется, отделалась испугом. Но он настолько силен, что теперь люки она обходит стороной.

«Когда веду ребенка в детский сад, у меня ребенок ощупывает все люки, проверят ногой закрыты они или не закрыты, подходит и краешком проверяет. К сожалению, у нас получается ситуация, что зачастую на дороге пять люков стоит подряд и обойти их невозможно», — сетует Тамара Арифулина.

Сейчас полиция пытается найти виновных в аварии. Искореженную машину восстановят через несколько месяцев. На это потребуется более полумиллиона рублей. А вот сколько времени потребуется на восстановление здоровья детей — точно сказать не берутся даже врачи.