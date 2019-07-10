Эксперт пояснил, почему Зеленский не спешит урегулировать конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал тактику максимального бездействия, чтобы не терять поддержку отдельных слоев населения перед выборами в Верховную раду. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков, комментируя заявление украинского политика Виктора Медведчука о нежелании украинского лидера спешить в вопросах мира.

«Украина устала от агрессии, которая ей навязывалась предыдущим руководством, но и Зеленский не спешит в вопросах мира», — заявил Виктор Медведчук.

Как отметил Иван Скориков, президент Украины Владимир Зеленский до завершения парламентских выборов избрал тактику максимального бездействия по поводу своих смелых популистских заявлений, высказанных во время президентской кампании и на инаугурации.

«Во-первых, Зеленский пока что не имеет никаких рычагов реализации данных обещаний. Правительство, Рада, силовые структуры остались в наследство от прежней власти и открыто саботируют инициативы президента. Во-вторых, группы влияния, стоящие за Зеленским, — соросовские грантоеды, олигархи и прочие — тянут его в сторону Запада. В-третьих, партия Зеленского — это сборная солянка новых лиц, идеологически не однородная. Этим и объясняется то, что слова главы администрации президента о Донбассе поправляет сам президент», — пояснил Иван Скориков.

В-четвертых, по словам эксперта, заявления о нежелании говорить с руководством ДНР и ЛНР, о продолжении санкционного курса против России, о движении в НАТО, были сделаны Зеленским во время евротура не только для успокоения и ублажения западных партнеров. Зеленский пытается привлечь голоса западно-украинского избирателя, который не был достаточно очарован Зеленским во время президентской гонки.

«Их сразу начал активно окучивать конкурент и политтехнологический близнец Зеленского Святослав Вакарчук. Однако эти противоречивые заявления Зеленского услышали и на юго-востоке Украины. Этим тотчас воспользовался другой его конкурент на этой электоральной территории — партия Медведчука-Бойко «Оппозиционная платформа «За жизнь». Она резонно выступила с критикой президента, обещавшего и протянуть руку Владимиру Путину, и установить мир в Донбассе», — добавил Иван Скориков.

По мнению эксперта, чтобы не разочаровать русскоговорящего избирателя на юго-востоке, Зеленский решил не продолжать публичную игру на две стороны, не делать противоречивых заявлений, а тем более не анонсировать какие-либо политические шаги.

«Отмолчавшись до результатов выборов и зайдя большинством в Раду, Зеленский, теоретически, смог бы в течение пяти лет претворять свои самые смелые обещания в жизнь. Без оглядки на националистов, русофобов, Вашингтон, Брюссель и МВФ. Но его статус уже сегодня требует ответов на самые острые вопросы украинской политической повестки. Иначе его продолжат обвинять в балабольстве с Востока и в предательства с Запада», — заключил Иван Скориков.

20 мая Владимир Зеленский в парламенте принес присягу народу Украины. В ходе своей речи он объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах.