Медведев назвал абсурдной ситуацию с газом на Украине

Москва, 10 июля. Глава российского кабмина Дмитрий Медведев назвал ситуацию с газом на Украине «абсурдной и дурацкой». Премьер-министр РФ заявил, что Москва и Киев могут вернуться к обсуждению газовых вопросов после выборов в Раду.

Медведев отметил, что граждане Украины в настоящий момент платят за газ на 25% больше, чем могли бы. Такую ситуацию российский премьер охарактеризовал как «абсурдную и дурацкую».

«После выборов в Верховную раду и у Верховной рады, и у потенциального нового правительства, если оно появится, есть возможность к этим вопросам вернуться и ответить на те острые проблемы, которые существуют в этой сфере», — заявил Медведев на встрече с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

Действующие соглашения на поставку и транзит российского голубого топлива через территорию Украины истекают в конце 2019 года, конкретики относительно их будущего до сих пор нет. Неизвестна и дата следующего раунда переговоров на эту тему, хотя ожидается, что они могут пройти после выборов в Верховную раду на Украине.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать его виртуальный реверс. Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев заметил, что Москва может сохранить транзит газа через Украину, но при определенных условиях.

Комментируя ситуацию с газом, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «Газпром» и «Нафтогаз» найдут компромисс.