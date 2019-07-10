Мильская предложила ввести уроки безопасного Интернета в школах

Москва, 10 июля. Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская рассказала, как обезопасить юное поколение в Сети. На заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей она предложила ввести уроки безопасного Интернета в школах.

Мильская рассказала, что в центр, который она возглавляет, входит Лига безопасного интернета. Эта организация существует с 2011 года. По словам Мильской, Лига безопасного интернета одной из первых подняла вопрос о том, что Сеть стала «новым воспитателем» для юного поколения россиян.

«Телевидение и Интернет — это новый воспитатель и очень-очень активный, который замещает, к сожалению, в большей степени школу и родителей», — подчеркнула Мильская.

Глава общественной организации отметила, что, по данным Лиги безопасного интернета, сегодня порядка 5,5 миллиона российских детей состоят в деструктивных сообществах в социальных сетях. Мильская подчеркнула, что в 2015 году организация первой выявила так называемые группы «Синий кит» и определила, что они несут суицидальную опасность. Кроме того, Лига безопасного интернета дала рекомендации СМИ о том, как нужно правильно преподносить информацию о таких сообществах.

«У нас были непонятные ситуации со стрельбой в школах. Для нас это новая история <…> Мы об этом также два года назад говорили, мы посылали письма в Генпрокуратуру, предупреждали об этом», — рассказала Мильская.

По словам главы общественной организации, в Интернете нет ответственности за распространение деструктивной информации среди детей. Мильская отметила, что, например, социальная сеть «ВКонтакте» не удаляет информацию, которую распространяют представители юного поколения, поэтому сообщения расходятся дальше, и «дети наши деградируют».

Кроме того, председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям сообщила, что с их стороны уже поступало предложение создать в Сети специальную площадку, которая бы позволила детям, например, выкладывать созданные ими фильмы или делиться другим творчеством.

Также Мильская рассказала о практиках, которые говорят о необходимости убрать смартфоны из школ. Она сообщила, что, как показал опрос ВЦИОМ, 86% родителей согласны, что мобильные телефоны мешают учебному процессу. Мильская предложила внедрить систему, при которой ученики сдают смартфоны на входе в школу.

«Во-первых, перестанут друг друга снимать, снимать учителей, выкладывать в Сети гадости друг про друга, которые, к сожалению, из YouTube нельзя удалить. На переменах они просто поднимут глаза друг к другу и начнут общение живое, то, которое необходимо», — рассказала глава общественной организации.

Мильская подчеркнула, что Интернет, безусловно, существует, но детей «надо научить в нем жить». По ее словам, младшему поколению нужно рассказывать, как вести себя в Сети, поскольку дети не знают правил. В связи с этим Мильская обратилась к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой ввести в школах уроки безопасного Интернета.

Глава центра рассказала, что в 2017 году ее организация провела месяц безопасного Интернета, благодаря поддержке Администрации Президента РФ. В программе приняли участие 11 миллионов школьников. Кроме того, центр в начале этого года выпустил первые в России методички и учебники, посвященные данной проблеме.

Мильская отметила, что у организации, которую она возглавляет, есть предложения по поводу безопасности детей в Сети, однако центру нужна государственная поддержка.

«Мы должны совместно с государством двигаться в этом русле, только тогда мы достигнем каких-то результатов», — заявила глава общественной организации.

Также Мильская поблагодарила председателя Совфеда Валентину Матвиенко за создание в верхней палате парламента рабочей группы, посвященной теме безопасного Интернета. Глава центра обратилась к Матвиенко с просьбой провести первый Национальный форум здоровья и безопасности детей. Мильская подчеркнула, что на этом форуме нужно обсудить не только интернет-безопасность, но и питание, методы лечения, книги и другие темы.