Волонтеры и полиция быстро нашли школьника в Подмосковье

Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям получили вечером 9 июля сообщение о пропаже 12-летнего подростка в районе Кузьминки города Москвы возле улицы Зеленодольской. О пропаже рассказала тетя мальчика, которой посоветовала обратиться в центр полиция.

Волонтеры быстро вышли на поиски мальчика. Им активно помогали правоохранители отдела МВД России по району Кузьминки. Кроме того, волонтеры подключили к поискам родительские организации из трех районов столицы; несмотря на ночное время, для участия в поиске ребенка приехали десятки людей.

В ходе поисков выяснилось, мальчика ранее заметили у торгового центра «Реал» в Котельниках; там же нашли и его самокат. Поисковый отряд двинулся прочесывать Котельники, где к нему присоединились местные правоохранители.

В итоге полиция обнаружила паренька в метро, куда его сначала пыталась не пустить контролер станции. Забирать «пропажу» из Басманного ОВД приехали его родственники.

Благодаря слаженной работе полиции и волонтеров эта история, к счастью, завершилась благополучно, что, обратим внимание, не первый подобный случай. Кроме того, технические средства помогают найти пропавшего человека в самые краткие сроки – перемещения подростка помогли установить камеры наружного видеонаблюдения в городе и в метро.

По словам волонтеров, очень непросто искать в эти месяцы тех, кто заблудился в лесу, собирая грибы или ягоды. Летом таких случаев много, а в лесу понять, где находится человек, сложно, даже если у него с собой телефон. К таким поискам подключаются сотни добровольцев.

Отметим, что Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям открылся в 2014 году в рамках реализации Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.». Главной задачей Центра является создание в России отлаженной системы помощи детям, которая основывается на взаимодействии правоохранительных органов, добровольцев, общественных организаций, медучреждений и бизнес-структур. Главой попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям является Елена Мильская.