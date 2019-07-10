Украина запретила изданную в РФ книгу писателя из ЛНР

Киев, 10 июля. Книгу «Эпоха мертворожденных. Украина в огне» писателя из Луганской Народной Республики Глеба Боброва, которая была издана российским издательством «Эксмо», запретили ввозить на Украину. Это следует из обновленного перечня запрещенной в стране литературе, опубликованного на сайте Госкомитета телевидения и радиовещания Украины.

«Эпоха мертворожденных. Украина в огне» — фантастический боевик, в котором автор описывает свое видение ближайшего будущего Украины. По словам Боброва, в книге он «смоделировал крайний сценарий развития событий».

Украинский Госкомтелерадио считает, что в книге присутствуют признаки «пропаганды, а также информация, направленная на ликвидацию независимости Украины».

Напомним, два года назад на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в стране иностранной литературы «антиукраинского содержания».