В Госдуме исключили вероятность срыва СП-2 в случае отставки Меркель

Москва, 10 июля. Сотрудничество между Россией и Германией по проекту «Северный поток — 2» продолжится вне зависимости от того, будет на должности канцлера оставаться Ангела Меркель или же она покинет свой пост в связи с состоянием здоровья.

Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Народ Германии по большому счету понимает всю сложившуюся ситуацию, — уверен он. — И те политические силы, которые сейчас определяют повестку дня в этой стране, вполне могут пойти по пути практицизма. С точки зрения интересов Германии они должны продолжить созидательную политику Меркель по взаимодействию с Россией в данной сфере. Это нужно прежде всего не России, а именно Германии».

При этом, по мнению собеседника ФАН, вполне возможно, что Ангела Меркель может остаться на своей позиции.

«Если же так случится, что она уже не сможет работать, то я надеюсь, что ее преемник, который взойдет на политический Олимп, продолжит ту политику, которая сейчас реализуется, — полагает российский парламентарий. — По сути, политику народа Германии.

Я не вижу оснований для изменений при разумном раскладе, то есть в случае, если Германия сможет самостоятельно определить свою политику в этой сфере. Напротив, есть все основания для того, чтобы сохранить эту повестку во благо экономики Германии, во благо народа Германии, во благо тех отношений, которые сложились между Германией и Россией в данном вопросе к настоящему моменту».

Напомним, что за последнее время у Меркель неоднократно была замечена дрожь в руках в связи с чем в СМИ заговорили о том, что канцлер Германии серьёзно больна и в ближайшем будущем скорее всего покинет свой пост.