Герасимов и Уолтерс обсудили борьбу с террористами в Сирии и Афганистане

Баку, 10 июля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом положение дел в Сирии и Афганистане, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Особое внимание стороны уделили борьбе с терроризмом в этих странах. Отдельным пунктом повестки военачальников стоял вопрос о возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, а также перспективы возобновления диалога военных экспертов.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности. Встреча прошла в Баку.