Вице-премьер Италии заявил, что не брал у России «ни рубля, ни литра водки»

Рим, 10 июля. Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини вновь опроверг информацию СМИ о том, что партия «Лига», которую он возглавляет, якобы получает финансирование от России. Заявление распространил его пресс-офис.

Политик подчеркнул, что уже обращался в суд по этому вопросу и готов сделать это снова.

«Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — цитирует Сальвини издание ANSA.

Вероятно, причиной для комментария итальянского премьера стал материал портала Buzzfeed. Журналисты представили расшифровку встречи представителей главы МВД Италии с некими россиянами, которая якобы состоялась в Москве осенью прошлого года. В беседе затрагивалась тема финансирования «Лиги» через поставки российской нефти.

Это далеко не первые нападки в адрес возглавляемой Сальвини партии. В феврале в итальянской прессе L'Espresso появились сообщения, в которых утверждалось со ссылкой на слова американского трейдера Джорджа Сороса, что «Лига» якобы получает «российское финансирование». После этого вице-премьер заявил, что его партия никогда не получала денег из России.

Также и официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал выяснить, на чем основывались утверждения L'Espresso. Официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус при этом заявил, что сообщения издания о «секретных переговорах» политика с Сальвини также не соответствуют действительности.

Сальвини также указывал, что скандал, разгоревшийся из-за упоминания газетой «российского финансирования» на фоне майских выборов в Европарламент, закончится так же, как и провальное расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера, который за почти два года так и не смог доказать «вмешательство» Москвы в электоральные процессы в 2016 году.