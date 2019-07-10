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В Москве прошло заседание «Африканского дискуссионного клуба». ФАН-ТВ

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Фонд защиты национальных ценностей провел заседание «Африканского дискуссионного клуба» по теме: «ЮАР & АНК: 25 лет у власти. Что будет со старейшей партией в Африке после выборов?». В этом году Южноафриканская республика отмечает 25-летие победы над режимом апартеида, завершившей период сегрегации и неравенства колонизаторов и коренных народов страны. В мае 2019-го партия «Африканский Национальный Конгресс», существующая с 1913 года, снова победила в парламентской предвыборной гонке. Но что произошло за 25 лет? Есть позиция, что власти партии за это время создали стране ряд серьезных проблем.

В Москве прошло заседание «Африканского дискуссионного клуба». ФАН-ТВ

«За эти 25 лет накопилось много проблем внутри страны и внутри самой структуры. И некоторые из них схожи с теми, что происходят и в России, и внутри «Единой России». Те выборы, которые состоялись в мае, прошли при активном вмешательстве США с использованием современных социальных технологий. Надо сказать честно, хоть это и прозвучит неполиткорректно, многие крупные мировые державы, прежде всего США и их союзники, они воспринимают Африку как экспериментальную площадку, как полигон для отработки своих проектов и глупо думать, что это не перейдет к нам. Поэтому мы должны не пассивно смотреть на то, что там происходит, а делать из этого выводы и вырабатывать контроружие, находить свое противоядие. Поэтому у нас, действительно, очень серьезный разговор именно о том, как избежать у нас в России тех ошибок, которые уже совершены, совершаются, будут еще совершены в ЮАР, с которой мы плотно работаем», — подчеркнул президент Фонда национальных ценностей Александр Малькевич.

На заседании также обсудили перспективы сотрудничества ЮАР и России, которое уже набирает свои обороты, но при этом еще не максимально раскрыто. По словам председателя правления союза «Африканская деловая инициатива», сейчас Россия входит в эпоху партнерских отношений с африканскими странами.

В Москве прошло заседание «Африканского дискуссионного клуба». ФАН-ТВ

 «Ни для кого не секрет, что Россия определенное количество времени не была так активна в африканском континенте, по крайней мере, в своей экономической повестке и в своих экономических интересах сотрудничества. Поэтому сейчас на подобных площадках мы обсуждаем все возможности, которые мы можем генерировать, и каким образом мы должны стратегически выстраивать наш ресурс взаимодействия с Африканским континентом. <...> Мы с африканскими странами входим в эпоху партнерских отношений», — убеждена председатель правления союза «Африканская деловая инициатива» Наталья Цайзер

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