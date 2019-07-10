В Москве прошло заседание «Африканского дискуссионного клуба». ФАН-ТВ

Фонд защиты национальных ценностей провел заседание «Африканского дискуссионного клуба» по теме: «ЮАР & АНК: 25 лет у власти. Что будет со старейшей партией в Африке после выборов?». В этом году Южноафриканская республика отмечает 25-летие победы над режимом апартеида, завершившей период сегрегации и неравенства колонизаторов и коренных народов страны. В мае 2019-го партия «Африканский Национальный Конгресс», существующая с 1913 года, снова победила в парламентской предвыборной гонке. Но что произошло за 25 лет? Есть позиция, что власти партии за это время создали стране ряд серьезных проблем.

«За эти 25 лет накопилось много проблем внутри страны и внутри самой структуры. И некоторые из них схожи с теми, что происходят и в России, и внутри «Единой России». Те выборы, которые состоялись в мае, прошли при активном вмешательстве США с использованием современных социальных технологий. Надо сказать честно, хоть это и прозвучит неполиткорректно, многие крупные мировые державы, прежде всего США и их союзники, они воспринимают Африку как экспериментальную площадку, как полигон для отработки своих проектов и глупо думать, что это не перейдет к нам. Поэтому мы должны не пассивно смотреть на то, что там происходит, а делать из этого выводы и вырабатывать контроружие, находить свое противоядие. Поэтому у нас, действительно, очень серьезный разговор именно о том, как избежать у нас в России тех ошибок, которые уже совершены, совершаются, будут еще совершены в ЮАР, с которой мы плотно работаем», — подчеркнул президент Фонда национальных ценностей Александр Малькевич.

На заседании также обсудили перспективы сотрудничества ЮАР и России, которое уже набирает свои обороты, но при этом еще не максимально раскрыто. По словам председателя правления союза «Африканская деловая инициатива», сейчас Россия входит в эпоху партнерских отношений с африканскими странами.