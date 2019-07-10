Главу крымской делегации оскорбила смена повестки форума в Петербурге по требованию Анкары

Делегации из Крыма запретили участвовать в Пятом российско-турецком форуме общественности (РТФО), который проходит в Санкт-Петербурге. Запрет стал следствием соответствующего «пожелания» турецкой стороны, рассказал Федеральному агентству новостей глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

По словам Молохова, он возмущен создавшейся ситуацией, поэтому решил предать скандал огласке.

«Я решил предать эту историю огласке, потому что это, на мой взгляд, уже выходит за рамки разумного, достойного и даже «печатного», — говорит Молохов. — Этот форум традиционный, он проходит в пятый раз, по очереди в каждой стране. В прошлом году форум проходил в Анталье. Понимаю, что в чужой монастырь со своим уставом мы не лезем, и когда принимающая сторона была турецкая, она имела полное право высказывать свои пожелания по составу гостей. Здесь ситуация обратная — за этот форум отвечает Россотрудничество как принимающая сторона».

По словам собеседника ФАН, его выступление планировалось заранее, оно было включено в повестку форума.

«Я заранее готовился к выступлению. Простите, в бытовом плане — даже были куплены билеты, — говорит Молохов, который, по его словам, сам оплачивал свою поездку в Петербург. — И вот за три дня до начала — такое изменение повестки: якобы турецкая сторона категорически против обсуждения какой-либо крымской проблематики, поэтому любые делегаты из Крыма не приветствуются. Получается, в данном случае мы действуем вопреки песне господина [Андрея] Макаревича, который пел, что «не стоит прогибаться под изменчивый мир». Думаю, пора нам перестать прогибаться и в конце концов показать, кто в доме хозяин. У себя в доме!»

Представитель постпредства Крыма при президенте РФ подчеркнул, что его возмутил не только сам отказ, но и то, что это было сделано — в последний момент и в оскорбительной для него и всех крымчан форме.

«Лично я был глубоко возмущен и даже оскорблен этой ситуацией и тем, что все было сделано в такой форме», — отметил Молохов.

Собеседник ФАН не стал называть имя представителя Россотрудничества, который сообщил о недопуске крымчан на форум. По мнению Молохова, ответственность за создавшуюся ситуацию несет непосредственно руководство Россотрудничества.

«Такая ситуация недопустима, это моя принципиальная позиция, и другой она не будет», — подчеркнул Александр Молохов.

Отметим, получить комментарий по этому поводу у Россотрудничества корреспонденту Федерального агентства новостей не удалось. Источник ФАН сообщил, что в Россотрудничестве не слишком довольны тем, что представители Крыма предали эту историю огласке, и сейчас крымчан «утихомиривают».

«Форум проходит в теплых отношениях с турками, портить эти отношения никто не хочет, и сейчас они (Россотрудничество) собираются связываться со СМИ и заминать эту ситуацию», — сообщил источник.

Позже РИА Новости привело комментарий Россотрудничества, в котором говорится, что представителям Крыма официальное приглашение не посылалось.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев в связи со сложившейся на форуме ситуацией опубликовал пост в Facebook, а также поделился некоторыми соображениями с ФАН.

По словам тюрколога, он уверен, что позиция Турции была известна российской стороне заранее, поскольку никто не собирался раздувать скандал.

«Турецкая сторона пошла на это, поскольку внешние наблюдатели могли расценить допуск крымских делегатов на РТФО как фактическое признание Крыма в составе России. Видимо, турецкая сторона решила, что пока это преждевременно», — отметил эксперт.

Однако, судя по всему, в этом вопросе Анкара сохраняет для себя возможность при необходимости дать задний ход, считает востоковед. По мнению собеседника ФАН, учитывая все эти нюансы, российская сторона могла занять более решительную позицию в защите национальных интересов нашей страны.

V Российско-турецкий форум общественности (РТФО), организованный в рамках Совета сотрудничества высшего уровня, учрежденного президентами РФ и Турции в 2010 году, проходит в Санкт-Петербурге 10—12 июля 2019 года.

Согласно официальной информации, РТФО проводится с 2013 года, цель форума — объединить на своей площадке представителей академических и деловых кругов, неправительственных, туристических, спортивных и религиозных организаций, а также деятелей искусства и музейного дела.

С российской стороны сопредседателем РТФО является руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Глава комиссии по иностранным делам Национального собрания (парламента) Турецкой Республики Ахмет Берат Чонкар — сопредседатель РТФО с турецкой стороны. В форуме планирует также принять участие чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Российской Федерации Мехмет Самсар.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором за это решение высказалось абсолютное большинство жителей полуострова. Как подчеркивают в Москве, воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.