Минобороны РФ назвало лучший регион по подготовке призывников к армии

Москва, 10 июля. Ставропольский край стал лучшим регионом России по подготовке призывников к военной службе. Об этом сообщил руководитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

По его словам, Ставропольский край в пятый раз одержал победу в конкурсе Минобороны РФ на лучшую подготовку призывников к службе в армии. Бурдинский отметил, что в нынешнем году Ставропольский край продемонстрировал самые высокие результаты по восьми ключевым показателям.

«Ставропольский край в пятый раз занял первое место, показав самые высокие результаты по восьми ключевым показателям из 13», — сказал Бурдинский.

По его словам, призывники из Ставропольского края продемонстрировали самые высокие показатели по выполнению нормативов ГТО, а также оказались наиболее пригодными к военной службе по состоянию здоровья. Второе место в конкурсе заняла Бурятия, на третьей строчке оказалась Вологодская область.