Гаага, 10 июля. Служба конфиденциальности и безопасности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет расследование утечки служебного документа, который посвящен «химатаке» в сирийской Думе, заявил генеральный директор организации Фернандо Ариас на сессии ее исполнительного совета. Текст выступления опубликован на сайте ОЗХО.

Речь идет о документе, который касается инцидента в сирийском городе Дума 7 апреля прошлого года. В материале, в частности, указано, что с высокой долей вероятности оба цилиндра с хлором были размещены на месте вручную, а не сброшены с воздуха. Это подтверждает версию Москвы и Дамаска о постановочном характере инцидента. Однако данные выводы эксперта ОЗХО Яна Хендерсона не включили в итоговый доклад организации по данному инциденту.

Ариас отметил, что в ходе любого тщательного расследования отдельные члены группы могут выражать своим субъективные мнения. Но, по его словам, окончательные выводы основываются на объективных фактах.

По словам гендиректора организации, было инициировано расследование, чтобы понять, как произошла утечка служебного документа. Никакой дополнительной информации ОЗХО предоставить сейчас не может, дабы защитить «объективность и эффективность расследования», подчеркнул Ариас.

Напомним, 7 апреля 2018 года стали распространяться сообщения о применении «химического оружия» в сирийской Думе. Одним из авторов этих «новостей» была псевдогуманитарная организация «Белые каски». Через два дня представители российского Центра по примирению враждующих сторон обследовали территорию Думы и не обнаружили никаких следов применения химвеществ.

Несмотря на заявления российского стороны, международная коалиция во главе с США без санкции СБ ООН нанесла массированный удар по Сирии. США, Британия и Франция заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в сирийском городе.

В мае группа специалистов ОЗХО во главе с Яном Хендерсоном подготовила доклад, в котором поставила под сомнение изложенные в мартовском отчете ОЗХО выводы об инциденте в Думе. В ходе расследования группа Хендерсона установила целый ряд расхождений между докладом ОЗХО и фактами. Вскоре после того, как часть доклада Хендерсона попала в Сети, несколько представителей «Белых касок» признались, что видео «химатаки» в Думе были постановочными.

Эти обстоятельства вновь демонстрируют, что выводы мартовского доклада ОЗХО недостоверны и политизированы таким образом, чтобы выставить правительство Сирии и Россию виновными в военных преступлениях. Подтверждается тот факт, что западные страны через контролируемые ими гуманитарные организации и СМИ на протяжении нескольких лет ведут целенаправленную работу по дискредитации правительства сирийского лидера Башара Асада и не гнушаются для этого даже связями с террористическими группировками.