Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель

У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи. Позже представитель правительства ФРГ заявил, что канцлер чувствует себя хорошо и переговоры пройдут по плану.

Свое мнение по этому вопросу рассказал сотрудник научного центра неврологии РАМН, врач-нейрохирург Алексей Кащеев.

«Я видел пару видео, но довольно трудно понять что это. Я думаю, что это определенно не серьезная проблема со здоровьем, это не развернутый эпилептический приступ, или что-нибудь такое. Судя по тому, что видно, это какая-то проблема, обусловленная вегетативными состояниями, то, что называется метаболические или электролитные нарушения. Это то, что может быть вызвано перегревом, как в первом случае, или это могут быть кризы на фоне эндокринного заболевания, не прямо катастрофического, скажем там тиреотоксикозы», – заявил врач-нейрохирург в беседе с Федеральным агентством новостей.

Алексей Кащеев заверил, что данная симптоматика не свидетельствует о серьезных заболеваниях.

«Ничего угрожающего в этом явно нет ее здоровью. По идее можно списать на какие-нибудь психоэмоциональные состояния, но вообще она человек уравновешенный, и это маловероятно», — резюмировал сотрудник центра неврологии РАМН.

Аналогичный случай произошел с канцлером 18 июня во время визита к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Берлине. На официальной церемонии, в то время как лидеры ожидали приветствия почетного состава бундесвера и оркестра, канцлер Германии начала сильно дрожать. Позже, канцлер призналась, что ее организм находился в состоянии обезвоживания. Меркель стало лучше после того, как она выпила три стакана воды.



В конце июня канцлер также испытывала недомогания. На встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером Меркель стала сильно дрожать. Представитель канцлера сообщила, что ее здоровье в порядке.



Немецкие СМИ писали, что в социальных сетях состояние Меркель связывают с болезнью Паркинсона или переутомлением. Издание Berliner Morgenpost сообщало, что во всех зарубежных поездках канцлера сопровождает врач. Однако сама Меркель говорила, что ее здоровье находится в норме.



