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Мужа укравшей более 20 млн рублей кассирши поймали в Казани

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Мужа укравшей более 20 млн рублей кассирши поймали в Казани
Уфа, 10 июля. Казанские полицейские задержали супруга кассира, обвиняемой в хищении свыше 20 млн рублей из кассы банка башкирского города Салават. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он, как и его жена, был задержан в Казани. Сама кассир сейчас уже доставлена в Уфу, а ее муж еще еще пока находится в столице Татарстана», — уточнил собеседник ФАН.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», 36-летняя Луиза Хайруллина подозревается в хищении 25 млн рублей из Россельхозбанка в конце мая. После этого она вместе с мужем сбежала из родного города. Пользователи соцсетей уже окрестили пару российскими «Бонни и Клайдом». 10 июня в Instagram был обнаружен аккаунт женщины, в котором под единственным фото она сообщила, что у них все хорошо.

 

 



 

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