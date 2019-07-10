Историк рассказал, откуда и зачем у немцев появилась «фальшивка» о битве под Прохоровкой

Кабмин ФРГ не стал комментировать публикацию Die Welt о танковом бое под Прохоровкой, автор которой призвал снести памятник, потому что «в бою у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения». Российский политолог и историк Сергей Засорин объяснил, почему этой статьей пытаются преуменьшить вклад России в Победу над фашизмом.
Редактор исторического отдела крупнейшей немецкой газеты Свен Келлерхоф в своей статье сослался на некие «последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях».
«В действительности 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и пять — у вермахта», — утверждает немецкий журналист.
По его словам, бой под Прохоровкой, произошедший в ходе оборонительной фазы Курской битвы 12 июля 1943 года и считающийся самым крупным танковым сражением Второй мировой войны, якобы таковым не был. А это значит, по мнению автора Die Welt, что звонницу и храм апостолов Петра и Павла, установленные в 1995 году в память о погибших под Прохоровкой, надо снести.
Немецкое правительство заявило на этот счет, что «оценку по вопросам, подобным исходу боя под Прохоровкой, должны выносить историки». Свою оценку вынес российский историк и политолог Сергей Засорин.
«Давайте разберемся с реальными фактами, а не с домыслами некоторых наших зарубежных коллег. В свое время не Курская битва в целом, а Прохоровский эпизод этой битвы был слегка преувеличен, но не с точки зрения значения, а с точки зрения участвовавших и потерь.
Писалось о том, что было где-то 1200-1500 танков с двух сторон, половина была уничтожена. По современным, реальным данным, в этом сражении было примерно по 500 участвующих единиц — наших чуть меньше, немцев чуть больше. Потери, по реальным немецким архивам, составили не менее 80 немецких танков, то есть не пять, а 80, и значительно больше наших — 200 с чем-то.
Это данные, которые никто никогда не оспаривал. Откуда появилась эта фальшивка? Якобы в запоздалых американских архивах британскому историку удалось найти эти чудесные кадры аэросъемки, которые показали пять танков, а остальные 200 не сняли. Это абсолютно из пальца высосано», — сказал Засорин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По мнению эксперта, подобные публикации призваны преуменьшить вклад советских воинов в Великую Победу.
«Это делается, чтобы заявить, что коренной перелом ковался не там, под Сталинградом — сначала под Курском, а потом на Днепре, а где-то в Северной Африке, на Мальте и так далее, а мы там просто якобы посоучаствовали.
Давайте серьезно на вещи посмотрим. Что сделали наши? Это героическое самопожертвование. Кстати, памятник стоит, звонница стоит и храм Петра и Павла стоит не в честь Победы, а в честь героического самопожертвования наших солдат, которые там сложили головы, не взирая ни на что.
Они сейчас пишут — «русские камикадзе». Если бы немцы атаковали и прошли, то другой исход войны был бы вообще, не было бы второго фронта в Европе. Никто не оспаривает дополнительный вклад союзников в этой войне. Но зачем это делается сегодня, где здесь политика? Да потому что немцы — это пока единственная страна, где не сносили наших памятников. Снесла Прибалтика, снесла Польша, а немцы, слава богу, держались. Но теперь они лезут на нашу территорию. Но я хочу сказать, что территория России — наполовину кладбища немецких солдат Первой и Второй мировых войн. Они стоят, их пальцем никто не трогает. Это кощунство и новая попытка создать монстра из нашей страны», — уверен Сергей Засорин.