Историк рассказал, откуда и зачем у немцев появилась «фальшивка» о битве под Прохоровкой

Кабмин ФРГ не стал комментировать публикацию Die Welt о танковом бое под Прохоровкой, автор которой призвал снести памятник, потому что «в бою у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения». Российский политолог и историк Сергей Засорин объяснил, почему этой статьей пытаются преуменьшить вклад России в Победу над фашизмом.

Редактор исторического отдела крупнейшей немецкой газеты Свен Келлерхоф в своей статье сослался на некие «последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях».

«В действительности 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и пять — у вермахта», — утверждает немецкий журналист.

По его словам, бой под Прохоровкой, произошедший в ходе оборонительной фазы Курской битвы 12 июля 1943 года и считающийся самым крупным танковым сражением Второй мировой войны, якобы таковым не был. А это значит, по мнению автора Die Welt, что звонницу и храм апостолов Петра и Павла, установленные в 1995 году в память о погибших под Прохоровкой, надо снести.

Немецкое правительство заявило на этот счет, что «оценку по вопросам, подобным исходу боя под Прохоровкой, должны выносить историки». Свою оценку вынес российский историк и политолог Сергей Засорин.

«Давайте разберемся с реальными фактами, а не с домыслами некоторых наших зарубежных коллег. В свое время не Курская битва в целом, а Прохоровский эпизод этой битвы был слегка преувеличен, но не с точки зрения значения, а с точки зрения участвовавших и потерь. Писалось о том, что было где-то 1200-1500 танков с двух сторон, половина была уничтожена. По современным, реальным данным, в этом сражении было примерно по 500 участвующих единиц — наших чуть меньше, немцев чуть больше. Потери, по реальным немецким архивам, составили не менее 80 немецких танков, то есть не пять, а 80, и значительно больше наших — 200 с чем-то. Это данные, которые никто никогда не оспаривал. Откуда появилась эта фальшивка? Якобы в запоздалых американских архивах британскому историку удалось найти эти чудесные кадры аэросъемки, которые показали пять танков, а остальные 200 не сняли. Это абсолютно из пальца высосано», — сказал Засорин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению эксперта, подобные публикации призваны преуменьшить вклад советских воинов в Великую Победу.