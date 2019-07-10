Бадоева по возвращении из Южной Кореи чуть не лишилась чемодана ценной косметики

Телеведущая Первого канала Жанна Бадоева пережила немало тревожных минут во время и после поездки в Южную Корею, где начались съемки второго сезона шоу «Жизнь других». По возвращении домой, в Италию, она обнаружила, что потерялся ее чемодан, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала.

В Сеуле Бадоева посетила клинику пластической хирургии, которая занимает здание в 22 этажа. Местные жители, можно сказать, помешаны на своем внешнем виде, поэтому посещают такие клиники столь же регулярно, как российские женщины делают, например, маникюр. Жанна тоже решилась на несколько косметических процедур по улучшению своей внешности и призналась, что ей при помощи лазера удалили капиллярную сетку на лице.

А еще телеведущая накупила для себя любимой столько корейской косметики, известной своими чудодейственными свойствами, что в аэропорту с ужасом обнаружила — ее чемодан весит гораздо больше разрешенной нормы.

«У меня был страшный перевес именно из-за косметических масок: для глаз, лба, щек, подбородка, коленей, живота, груди, локтей, обертывания для волос — я скупила маски для всего! — воскликнула Бадоева. — Пришлось заплатить за перевес».

Но еще более интересные и в то же время не совсем приятные события произошли, по ее словам, когда она уже прилетела домой, в Италию (Жанна является гражданкой этой страны).

«Мой драгоценный чемодан, набитый патчами, потерялся, — посетовала Бадоева. — Несмотря на то что я уже много лет летаю практически каждую неделю, до этого случая мой багаж терялся только один раз — в Индии. И вот я двое суток нервно размышляла, куда же улетела моя косметика. Дома пришлось ходить в дочкиных вещах».

Но потом, к радости телеведущей, чемодан все же нашелся. Все маски благополучно к ней вернулись.

Добавим, что в новом сезоне шоу «Жизнь других» Бадоева планирует посетить Берлин, Дели, Кубу, Лондон и Нью-Йорк, а также Исландию, где она еще ни разу не была.

