Названы цены на новые iPhone 11, Max и R

Москва, 10 июля. Стали известны цены на новейшие смартфоны iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R для китайского рынка.

Линейка iPhone 11, R и Max только готовится к выпуску, однако китайские источники уже начали делиться стоимостью новых смартфонов. По информации сайта Wccftech, в переводе с юаней цены будут стартовать от 989 долларов.

Компания Apple призналась, что стоимость их смартфонов на локальных рынках очень высокая, и даже снизила цены на прошлые поколения. Пользователи iPhone ожидали, что на новые модели ценник будет также низок. Однако, по предварительной информации от китайских источников, стоимость iPhone 11R, самого дешевого в линейке, будет составлять 989 долларов. В это же время iPhone 11 будет стоить 1292 долларов, а iPhone 11Max — 1422 долларов. Цены по сравнению с прошлым поколением смартфонов выше на 100 долларов.

Отметим, что все указанные суммы еще не подтверждены американским производителем электроники Apple, поэтому возможно их изменение на локальных рынках. Известно, что в новых моделях iPhone будет улучшенная 12-мегапиксельная камера с трехкратным оптическим зумом, а также система Face ID третьего поколения.