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Ученые раскрыли секрет сексуального влечения

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Ученые раскрыли секрет сексуального влечения

Сан-Франциско, 10 июля. Ученые раскрыли секрет сексуального влечения женщин к мужчинам. Новые открытия стали возможны после наблюдений за паразитическими рыбами-миногами, заявила специалист университета штата Мичиган в Ист-Лэнсинге Анна Скотт.

Как пишет журнал PLoS Biology, все дело в запахе мужчин, который воздействует на прекрасную половину человечества. 

«Мы обнаружили, что молоки миног содержат в себе спермин, очень мощный феромон, привлекающий внимание только тех самок, которые готовы к размножению», — констатировала Скотт.

Этот феромон был открыт в человеческой сперме еще в конце XVII века. По мнению ученых, он представляет собой сигнальное вещество, которое оповещает самок о близости потенциального партнера.

Ученые раскрыли секрет сексуального влечения

Эксперты уточнили, что феромоны выделяются через кожу и играют важную роль в жизни животных. В частности, насекомые общаются практически исключительно с их помощью.

Миноги примитивно устроены, однако они имеют достаточно сложные брачные традиции. В сезон размножения каждый самец создает своеобразное «гнездо»и пытается завлечь самок.

Ученые обратили внимание, что нерестилища не имеют четко определенных положений, однако всегда привлекают самок. При этом другие самцы и неполовозрелые самки игнорируют «гнезда». Ученые убеждены, что решающую роль тут играет выделение феромонов.

Для доказательства свой гипотезы они заблокировали у самок рецепторы, распознающие сигнальное вещество. В результате этого самки стали абсолютно нечувствительными к спермину, однако реагировали на другие феромоны, которые вырабатывают жабры самцов в сезон размножения.

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