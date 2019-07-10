Ереван остался без электричества из-за крупной аварии в Армении

Ереван, 10 июля. Колебания напряжения в электроэнергетической системе Армении привели к отключению Ереванской ТЭС и пятого энергоблока Разданской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

По данным ведомства, в результате перепада напряжения в сети сработали защитные системы электростанций.

«Сначала была отключена Разданская ТЭЦ, а затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, по всей территории Армении зафиксированы проблемы с мобильной связью и Интернетом. В некоторых административных округах Еревана нарушено водоснабжение.

В столице Армении из-за проблем с электроснабжением остановлена работа метрополитена. На некоторых участках метрополитена поезда застряли в тоннелях, пассажиры были эвакуированы.

В настоящее время сотрудники МЧС Армении проводят мониторинг ситуации в разных частях Еревана, чтобы установить причину колебания напряжения в сети.