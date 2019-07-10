РФ не получила внятный сигнал о дальнейших отношениях от Зеленского

Москва, 10 июля. Россия пока не получила внятных сигналов о том, какой курс будет проводить президент Украины Владимир Зеленский, в Москве ждут выборов в Верховную раду, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент», — заявил Медведев на встрече с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

Глава российского кабмина добавил, что в Москве ждут выборов в Раду и надеются, что они в большей степени будут отражать чаяния украинцев. Медведев поддержал инициативу «Оппозиционной платформы — За жизнь» восстановить межпартийный диалог. Глава правительства РФ отметил, что в настоящий момент диалог между парламентами свернут.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова к конструктивному диалогу с Украиной. Российский лидер подчеркнул, что условием для этого является выполнение Зеленским предвыборных обещаний об урегулировании гражданского конфликта в Донбассе. Президент РФ напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал начать прямой диалог со своими согражданами на территории Донбасса.

Сенатор Ольга Тимофеева назвала заявление Путина сигналом Зеленскому. Сенатор напомнила, что первые шаги для налаживания отношений должен сделать Киев. Вместо громких слов должны происходить конкретные действия по нормализации ситуации на территории Донбасса, заключила Ольга Тимофеева.