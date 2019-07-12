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Генеральная компания увеличила план по производству кабелей в Дамаске

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Генеральная компания увеличила план по производству кабелей в Дамаске

Дамаск, 12 июля. Генеральная компания по производству кабелей в Дамаске продолжала работать, несмотря на обстоятельства, с которыми столкнулась Сирия. Она производит все виды кабелей, используемых министерствами энергетики, связи и обороны.

Общий план на 2019 год составляет 6500 тонн, а производство 3242 тонн было получено уже в первой половине этого года, а объем продаж составил 10 миллиардов сирийских фунтов, при этом чистая прибыль составила один миллиард 800 миллионов фунтов.

Сотрудники организации смогли принять ряд мер для увеличения производства и удовлетворения запросов, полученных при подготовке к процессу реконструкции, включая замену большой машины для извлечения алюминия с ежемесячной производительностью 135 тонн и покупку и установку средней алюминиевой машины с производительностью 50 тонн в месяц. Был заключен контракт на поставку многотонного медного станка с производительностью 100 тонн в месяц и контракт на закупку двух полос по 100 тонн в месяц в дополнение к 90-тонной изоляционной машине с производственной мощностью 100 тонн.

Будущее компании зависит от развития и расширения производственных линий и создания новых лабораторий,  потребности местного рынка и основные направления будущего плана включают создание завода по производству пластиковых гранул для обеспечения требований производственного процесса и снижения затрат на импортируемую продукцию.

Ранее сообщалось, что на второй год после открытия въезда в Северный Дамаск была начата Национальная добровольная кампания для восстановления жизни в районах, пострадавших от терроризма, она проходит в сотрудничестве с рядом правительственных учреждений и общественных организаций. 

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