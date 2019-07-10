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Медведев поддержал возобновление диалога между партиями РФ и Украины

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Медведев поддержал возобновление диалога между партиями РФ и Украины

Киев, 10 июля. Российская сторона поддерживает желание украинской партии «Платформа за жизнь» возобновить диалог, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встречу с лидерами украинской оппозиции Юрием Бойко и Виктором Медведчуком

«Диалог между партиями России и Украины свернут, это неправильно», - подчеркнул он.

С украинской стороны на переговорах также присутствуют Вадим Рабинович и собственник телеканала NewsOne Тарас Козак. Россию помимо Медведева представляют председатель высшего совета Борис Грызлов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Госдумы и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Переговоры проходят в Москве на площадке исполкома партии ЕР. На повестку помимо прочих вынесен  вопрос о заключении меморандума между партиями.

Как отмечает телеканал «Царьград», стороны обсудили и срыв телемоста между украинским телеканалом NewsOne и российским телеканалом «Россия 1».

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