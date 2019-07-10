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Медведев назвал «параноидальным поведением» отмену телемоста с Украиной

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Медведев назвал «параноидальным поведением» отмену телемоста с Украиной

Москва, 10 июля. Ситуация вокруг отмены телемоста между Киевом и Москвой под названием «Надо поговорить» является «параноидальным поведением», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и лидером этой партии Юрием Бойко.

«Я бы сказал, что это паранойя, это параноидальное поведение, и это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось», — заявил Медведев.

Владелец NewsOne, депутат Верховной рады Украины Тарас Козак на встрече с Медведевым подтвердил, что телемост с Москвой не состоится в целях безопасности.

NewsOne и «Россия 1» планировали провести 12 июля телемост Россия — Украина. Однако эта идея вызвала возмущение украинских властей. После того, как в адрес сотрудников украинского NewsOne посыпались угрозы физической расправы, а у здания телекомпании развернулись протестные акции, телемост пришлось отменить. ВГТРК пригласил участников отмененного телемоста Россия — Украина в студию канала «Россия 1».

Накануне стало известно, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о деле по статье «финансирование терроризма» в отношении канала NewsOne. В Киеве сообщили, что Генпрокуратура Украины и СБУ получили информацию о якобы связи NewsOne с российским «Промсвязьбанком». Владелец NewsOne информацию о связях с «Промсвязьбанком» назвал циничной ложью и свидетельством «профессиональной непригодности» следователей.

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