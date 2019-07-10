В Генпрокуратуре ДНР рассказали, по какой статье будут судить украинских комбригов

Донецк, 10 июля. От обстрелов украинской армией населенных пунктов Донбасса продолжают страдать мирные граждане, разрушаются дома и гражданская инфраструктура. Последствия незаконных действий и приказов украинского военного командования оперативно фиксируются силовыми ведомствами ДНР. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Только за последнюю неделю трое жителей Донецкой Народной Республики получили осколочные и огнестрельные ранения вследствие обстрелов вооруженных формирований Украины. Боеприпасами киевских силовиков повреждены более 40 частных и государственных домостроений и объектов хозяйства. Одним из самых напряженных участков в зоне гражданского конфликта является район города Горловки и ее пригородов.

В Генеральной прокуратуре ДНР корреспонденту ФАН, работающему в Донбассе, сообщили о возбуждении новых уголовных дел по фактам обстрелов населенных пунктов республики, произведенных военнослужащими ВСУ по приказу командира одной из бригад ВСУ 6 и 8 июля текущего года.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь надзорного ведомства Ольга Черногор.

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено два уголовных дела в отношении командира 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Ивана Гараза», — сообщила Черногор.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры ДНР рассказала о нескольких установленных фактах последствий преступных действий украинского командования. 6 июля из стрелкового оружия была ранена женщина 1980 года рождения, пересекавшая блокпост в районе Майорска. Внезапные автоматные очереди из лесополосы на подконтрольной Киеву территории привели к сквозному ранению пострадавшей в ногу. Пострадавшая, воспитательница детского сада, теперь вынуждена проходить лечение в одной из больниц Горловки.

8 июля минометным огнем был накрыт Никитовский район Горловки. В результате обстрела жилому и хозяйственному сектору нанесены многочисленные повреждения. Пробиты кровли и стены трех жилых домов, разрушены девять гаражей, осколками посечены три гражданских автомобиля.

Официальный представитель Генпрокуратуры ДНР также отметила, что преступления, совершенные комбригом ВСУ Иваном Гаразом, фиксируются силовыми ведомствами ДНР еженедельно. Также Черногор рассказала о квалификации данных преступлений украинского командира.